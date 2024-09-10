Apple показали новый IPhone 16, AirPods 4, Apple Watch 10 и IOS 18. Что известно

10 сентября 2024, 8:45

IPhone 16pro : камера 48 МП с пятикратным зумом и 12 МП; впервые макро-фото на базовом айфоне; кнопка Capture Button - аналог Гугл объектива: зажмите и ИИ расскажет вам, что изображено; на 30% быстрее, чем 15-й и на 50% быстрее, чем 14-й; кнопка Camera Control для мгновенного создания фото; вертикальный модуль камеры в стиле IPhone X; 5 цветов; новый чип A18; поддерживает искусственный интеллект.

Apple Watch 10 имеют самый большой дисплей и являются самыми тонкими в истории, до 85% заряжаются за 30 минут.

Цена iPhone 16 Pro от 999$ и от 1199$ Pro Max.( в Америке) Предзаказ в пятницу, в продаже с 20 сентября.