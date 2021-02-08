Зарядное устройство ReVolt A5 от Prestigio

8 февраля 2021, 16:45

Мощное беспроводное устройство ReVolt A5 от Prestigio отлично подойдет для зарядки гаджетов: iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться в течение насыщенного общением и событиями дня.

Оно дает возможность заряжать три девайса одновременно в максимально безопасном режиме. Именно то, что нужно для современного человека, которых стремится всегда оставаться на связи.

ReVolt A5 может заряжать три гаджета одновременно: iPhone, AirPods, а также встроенную зарядку для Apple Watch. Этот устройство – настоящая находка для тех, кто в течение дня не имеет возможности отказаться от своих девайсов и может их заряжать лишь в ночное время суток. ReVolt A5 позаботиться о разряженных гаджетах лучше. Нужно лишь разместить их на поверхности зарядки.

В комплекте с зарядным устройством покупатель получает Quick Charge блок питания на 18 Вт. Именно он способен обеспечить необходимую мощность заряда всех трех устройств одновременно. А вот определить текущий статус зарядки девайсов можно с помощью удобных LED-индикаторов, которыми оснащены ReVolt A5.

Еще одно неоспоримое преимущество беспроводной станции Revolt A5 – она надежно защищает гаджеты от непредвиденных скачков напряжения в сети. В устройстве реализовано многофункциональную систему защиты, которая гарантирует их безопасную зарядку в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Это беспроводное устройство не займет много места ни на рабочем столе, ни в багаже. И если раньше приходилось брать в отпуск или командировку три разных кабеля для подзарядки трех гаджетов, то теперь их заменит один ReVolt A5. Зарядка работает без проводов и помещается даже в небольшой сумке.

Зарядка "три в одном" максимально практична и лаконична. Ультратонкий алюминиевый корпус и закаленное стекло – дизайн зарядного устройства отличается минимализмом и элегантностью. ReVolt A5 будет хорошо и в выдержанном офисном интерьере, и в уютной домашней атмосфере.

Официальным дистрибьютором продукции бренда Prestigio является компания АСБИС-Украина.