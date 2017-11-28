Prestigio представляет стильный видеорегистратор RoadRunner CUBE

28 ноября 2017, 12:45

Prestigio представляет видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE. Устройство отличает современный дизайн, который подчеркнет стиль его обладателя.

Гаджет гарантирует высокое качество видео благодаря поддержке разрешения Full HD, 6-слойной линзе объектива, широкому углу обзора в 140° и матрице SONY, которая обеспечивает насыщенные цвета даже в условиях плохого освещения.

RoadRunner CUBE оснащен поддержкой Wi-Fi, что позволяет синхронизировать гаджет со смартфоном или планшетом для удобного просмотра записей и быстрой корректировки настроек через приложение Prestigio Road Cam, доступное в App Store и Google Play. Также в устройстве предустановлены все полюбившиеся автомобилистам режимы видеорегистраторов Prestigio: детектор движения, циклическая запись и G-сенсор. В соответствии со стандартами бренда, RoadRunner CUBE защищен от перегрева.



Одно из ключевых преимуществ RoadRunner CUBE — стильный дизайн. Видеорегистратор поставляется в металлическом корпусе в двух универсальных цветах: черном и бело-золотом.

В комплект поставки входит зарядное устройство с двойным USB, трехметровый шнур и оборудование, которое позволит убрать его под обшивку салона.





