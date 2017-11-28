28 ноября 2017, 12:45

Prestigio представляет стильный видеорегистратор RoadRunner CUBE

Prestigio представляет видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE. Устройство отличает современный дизайн, который подчеркнет стиль его обладателя.

Гаджет гарантирует высокое качество видео благодаря поддержке разрешения Full HD, 6-слойной линзе объектива, широкому углу обзора в 140° и матрице SONY, которая обеспечивает насыщенные цвета даже в условиях плохого освещения.

RoadRunner CUBE оснащен поддержкой Wi-Fi, что позволяет синхронизировать гаджет со смартфоном или планшетом для удобного просмотра записей и быстрой корректировки настроек через приложение Prestigio Road Cam, доступное в App Store и Google Play. Также в устройстве предустановлены все полюбившиеся автомобилистам режимы видеорегистраторов Prestigio: детектор движения, циклическая запись и G-сенсор. В соответствии со стандартами бренда, RoadRunner CUBE защищен от перегрева.
 
Одно из ключевых преимуществ RoadRunner CUBE — стильный дизайн. Видеорегистратор поставляется в металлическом корпусе в двух универсальных цветах: черном и бело-золотом.

В комплект поставки входит зарядное устройство с двойным USB, трехметровый шнур и оборудование, которое позволит убрать его под обшивку салона.



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