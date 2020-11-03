Беспроводные зарядки ReVolt A2 и ReVolt A3 от Prestigio

3 ноября 2020, 13:45

Зачастую, наличие беспроводного зарядного устройства повышает средний чек благодаря тому, что человек проводит больше времени в заведении, заряжая свои гаджеты.

А это отличный повод использовать Prestigio ReVolt A2 и ReVolt A3 в клиентоориентированном бизнесе. Скрытая беспроводная зарядная станция – практичный и удобный вовлекающий аксессуар для владельцев кафе, баров, спортклубов и отелей.

Компания Prestigio представляет линейку встроеенных беспроводных зарядных станций, которые можно установить на барной стойке, рецепции гостиницы, в залах ожидания или коворкинг-офисе. ReVolt A2 и ReVolt A3 – идеальное решение для Вашего бизнеса.

Отличие моделей кроется в их характеристиках. ReVolt A2 заряжает на мощности 5 Вт, а ReVolt A3 выдает мощность 10 Вт, что позволяет быстрее восстановить запас аккумулятора любимых гаджетов. К тому же ReVolt A3 работает быстрее – идеальный вариант для вечно занятых и активных клиентов, у которых распорядок дня расписан по минутам. Обе зарядные станции можно устанавливать под любые не металлические поверхности толщиной до 35 мм в случае с ReVolt A3 и до 40 мм с ReVolt A2.

Зарядная станция – must have любого заведения, куда приходят пообщаться, поработать или просто приятно провести время. Практичное и функциональное устройство станет прекрасным решением для любого интерьера, благодаря скрытому дизайну, станция абсолютно незаметна.

Скрытые зарядные станции от Prestigio фиксируются под любой не металлической столешницей: быстро, просто и без лишних усилий, при этом поверхность может быть, как стеклянной, так и пластиковой, деревянной или даже гранитной.

Вам не придется думать о сохранности устройства, ведь оно надежно закреплено. Чтобы зарядить гаджет, клиенту достаточно просто положить его на стол, к которому подключена зарядная станция.

И все же главный плюс такой беспроводной станции – это удобство. Можно забыть о вечно путающихся и рвущихся проводах для каждого отдельного гаджета, которые необходимо вставлять в разъемы. С ReVolt A2 и ReVolt A3 посетители смогут просто «подпитать» смартфон от стола, в который встроена беспроводная станция.

Линейка ReVolt A2 и A3 совместима со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку – она подзарядит не только ваш смартфон, но еще и смарт-часы, наушники или планшет. Универсальность беспроводной зарядки оценят посетители, ведь с помощью такой станции, работающей по универсальному стандарту Qi, достаточно просто расположить гаджет на столешнице, и не переживать о том, что забыл зарядное устройство дома. К тому же посетители смогут параллельно набирать сообщения, просматривать ленту в социальных сетях, читать новостные сайты.

Многоуровневая система безопасности, соответствующая международным стандартам, гарантирует стабильную и безопасную зарядку ваших гаджетов.

Официальным дистрибьютором новинки на территории Украины является компания АСБИС-Украина – ведущий национальный поставщик IT-продуктов, компонентов и решений.

Приобрести ReVolt A2 и ReVolt A3.