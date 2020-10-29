Графеновые внешние аккумуляторы от Prestigio уже в продаже!

29 октября 2020, 12:45

Компания Prestigio обновляет ассортимент и выводит на рынок новые категории товара под своей торговой маркой, в августе 2020 первые в Европе были представлены внешние аккумуляторы с использованием одного из самых перспективных материалов в электронике – графена.

Мощные аккумуляторы серии Graphene PD поддерживают беспроводную и быструю зарядку, при этом благодаря графеновой технологии они защищены от перегрева и служат в три раза дольше по сравнению с обычными батареями.

Официальным дистрибьютором новинки на территории Украины является компания АСБИС-Украина – ведущий национальный поставщик IT-продуктов, компонентов и решений.

Уникальность аккумуляторов Prestigio состоит в использовании графена, обладающего высокой теплопроводностью, подвижностью электронов и экологичностью. Благодаря этому аккумуляторы устойчивы к высоким температурам и на них может подаваться большее напряжение, за счет чего заряжаются они в разы быстрее аналогов. Например, модель Graphene PD на 10,000 мАч заряжается с 0 до 100% всего за 50 минут (с помощью входящего в комплект 60-ваттного зарядного устройства), а PD Pro на 20,000 мАч – за 100 минут. Больше не придется заряжать аккумуляторы всю ночь.

Обе модели, благодаря разъемам Type-C и USB 3.0, поддерживают одновременную зарядку нескольких устройств: будь то планшеты, смартфоны, наушники или Bluetooth-колонки. Graphene PD Pro на 20,000 мАч также позволяет пополнить запас энергии ноутбука с поддержкой PD-протокола, а помощью технологии Passthrough способен заряжать устройство даже тогда, когда заряжается сам. Пользователям линейки доступна не только быстрая, но и беспроводная зарядка, причем мощность последней составляет 10 Вт, она универсальна и совместима со всеми Qi-устройствами. Также в графеновых аккумуляторах реализована многоуровневая защитная система для абсолютно безопасной зарядки, соответствующая международным стандартам.

Новые модели Graphene PD выполнены из премиальных материалов – металла и глянцевого закаленного стекла. Это тот случай, когда устройство привлекает не только техническими параметрами, но и элегантным внешним видом. До мелочей продуманный дизайн моделей дополняет экран индикации, который отображает состояние зарядки и текущее время автономной работы. Приятное дополнение – в комплекте с устройством идет стильный чехол из натуральной кожи для дополнительной защиты аксессуара.

Graphene PD и Graphene PD Pro уже в продаже. Приобрести можно на сайте