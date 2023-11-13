Blackview SHARK 8 получил 64 Мп камеру с Super PD

13 ноября 2023, 15:45

Blackview представил свою первую модель серии SHARK – Blackview SHARK 8 . Работая на ArcSoft 7.0 и 64-мегапиксельной камере с Super PD, SHARK 8 обеспечивает более быстрый автофокус и более высокую контрастность. Кроме того, благодаря 6-нм процессору Helio G99 и новому DokeOS 4.0 на базе Android 13, SHARK 8 предлагает непревзойденную кастомизацию и гибкость.



Одной из самых ожидаемых особенностей SHARK 8 является его три ярких цвета – галактический синий, жгучее золото и лунно-серый. Кроме того, 6.78-дюймовый 2.4K-дисплей обеспечивает комфортный просмотр потокового видео, а повышенная на 120 Гц частота обновления обеспечивает более плавное движение на экране.



Оснащенный динамиком smart-K box, SHARK 8 обеспечивает наиболее вдохновляющие ритмы. Кроме того, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт предотвращают проблемы медленной зарядки, поскольку SHARK 8 полностью заряжается всего за 78 минут.



Благодаря повышенной контрастности Super PD и быстрой фокусировке, SHARK 8 позволяет пользователям зафиксировать решающие моменты в любых условиях. Специально разработанная для молодых пользователей, SHARK 8 ярко представляет каждый мимолетный момент в объективе. Будь то скалолазание, катание на лыжах или прыжки с парашютом, каждое селфи и фото, сделанное во время тренировок, будет резким, в фокусе и полон юношеской энергии.



Кроме того, SHARK 8 может захватывать больше света в темноте благодаря технологии Tetrapixel, которая автоматически подстраивает пиксели в соответствии с интенсивностью света. Функция Smart-ISO идеально сбалансирует яркость при любых условиях. Не забудьте о 13-мегапиксельной фронтальной камере, которая обеспечивает отличные, но реалистичные селфи и видео.



Передовая технология Blackview ArcSoft 7.0 также применяется в SHARK 8 с режимами HDR, Super Night Mode, Beauty Mode и другими.

Blackview SHARK 8 оснащен 6-нм процессором MediaTek Helio G99, обеспечивающим плавную работу высококачественных игр и эффективную многозадачность. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти, SHARK 8 обеспечивает пользователям высокую плавность работы. Кроме того, благодаря 256 ГБ ПЗУ и возможности расширения с помощью TF-карты до 1 ТВ, пользователи могут загружать свои любимые фильмы, файлы и электронные книги. Кроме того, SHARK 8 имеет превосходную систему охлаждения, удерживающую температуру ниже 39°C, предотвращая перегревание.



Blackview SHARK 8 стоит 8000 грн.