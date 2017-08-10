Blackview A7 – 40-долларовый смартфон с двойной основной камерой

10 августа 2017, 11:45

Представленный в прошлом месяце смартфон Blackview A7, начинает поступать в продажу.



Ориентировочный ценник новинки - $40, а это делает его едва ли не самым доступным смартфоном на рынке с двойной основной камерой.

Стоит, правда, отметить, что речь идет о скромных 5Мп и VGA датчиках, ну да это, впрочем, соответствует невысокому ценнику.Фронтальная камера на 2Мп.Среди прочих спецификаций отмечается 5-дюймовый Full HD – дисплей, чип MediaTek MT6580A в качестве аппаратной основы, а еще 8ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной памяти. Емкость имеющегося аккумулятора – 2800 мАч. Работает терминал под управлением Android 7.0.На данный момент «трубку» уже можно заказать на AliExpress. Аппарат доступен в нескольких цветовых решениях корпуса – синем, черном, «золоте» и белом.