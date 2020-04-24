Сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR

iPhone SE 2 – бюджетная новинка от Apple, представленная на официальном сайте компании 15 апреля. Второе поколение линейки СЕ отличает компактный корпус и флагманская начинка.
Сравним основные характеристики смартфона с прошлогодним флагманом iPhone 11 и полюбившейся поклонникам бренда моделью XR.
Дизайн
Дизайн Айфон СЕ 2 нельзя назвать трендовым. Он практически полностью повторяет iPhone 8. То есть на передней панели присутствуют широкие рамки и кнопка Home. Диагональ дисплея составляет всего лишь 4,7 дюймов.
iPhone XR и 11 – 6,1-дюймовые смартфоны. Экран устройств обрамляют узкие рамки, кнопка Home отсутствует, что значительно увеличивает полезную площадь дисплея.
Форма корпусов у всех трех девайсов похожая. Это телефоны с закругленными углами. Передняя и задняя панели выполнены из прочного стекла, соединены рамкой из алюминия.
Старшие модели весят по 194 г, а Эпл Айфон СЕ 2 – 148 г. Это объясняется не только меньшими габаритами новинки, но и тем, что она оснащена менее емким аккумулятором.
iPhone 11 выпускается в 6 цветах: черном, фиолетовом, белом, желтом, зеленом и красном. Такое же количество расцветок и у XR, только вместо зеленое и фиолетового оттенка его производят в синем и коралловом. iPhone SE 2 2020 продается в белом, черном и красном оттенках.
Для разблокировки в Айфон XR и 11 реализован Face ID. Бюджетник 2020 года разблокируется с помощью Touch ID.
Сказать, какой дизайн лучше сложно. Так как телефон по внешнему виду выбирают в зависимости от личных предпочтений. Одни пользователи предпочитают компактные девайсы, другим нравятся большие экраны.
Характеристики дисплея
Несмотря на различия размеров, характеристики дисплеев гаджетов очень похожи.
Все три модели работают на базе IPS-матрицы.
Разрешение экрана старших представителей бренда – 1792×828 точек, а SE 2020 – 1334×750 пикселей.
Остальные параметры идентичны:
плотность пикселей – 326 на дюйм;
- плотность пикселей – 326 на дюйм;
- True Tone технология комфортного отображения цветов;
- цветовой охват Р3;
- максимальная яркость – до 625 кд/м².
Процессор
Несмотря на достаточно низкую цену, Айфон SE 2 оборудован таким же чипсетом, как и iPhone 11 – A13 Bionic. Это последний процессор бренда, который признан самым мощным в мире. В XR используется более ранний чипсет A12 Bionic, производительность которого на 20% ниже. А13 показывает большую продуктивность и при обработке графики. Он опережает своего предшественника на 30%.
Айфон СЕ 2 2020 и 11-я модель от Эпл получили систему машинного обучения Neural Engine 3-го поколения, а XR досталось Neural Engine 2-й линейки. Это влияет на возможности фотосъемки гаджетов.
Память
Apple iPhone SE 2020 и XR получили оперативную память объемом 3 Гб, а в 11 – 4 Гб. Новинка и Айфон 11 выпускаются в трех конфигурациях внутреннего накопителя: 64, 128 и 256 Гб, а XR в двух: 64 и 128 Гб.
Камеры
iPhone 11 оборудован сдвоенной основной камерой. Широкоугольный и сверхширокоугольный объективы обладают разрешением по 12 Мп, автофокусом, оптической стабилизацией и углом обзора 120 градусов. Доступна съемка в ночном режиме.
Айфон СЕ 2020 года разработчики оснастили такой же одинарной камерой, как и XR. Разрешение – 12 Мп, поддержка оптической стабилизации картинки, 5-тикратного цифрового зума и портретного режима. Различия связаны с новым поколением Neural Engine в SE. Смартфон демонстрируют улучшенную съемку в Smart HDR режиме, обеспечивая снимкам большую детализации и четкость. Также он предоставляет 6 видов портретного освещения. У Айфон XR их всего 3.
Все рассматриваемые телефоны могут записывать видео с разрешением до 4К и частотой 60, 30 и 24 кадров в секунду.
От "одинадцатки" новинка позаимствовала опцию QuickTake, позволяющую снимать короткие видео, не переключая режим камеры. В XR производитель эту функцию не внедрял.
Фронтальную камеру в iPhone SE 2 Apple поместили аналогичную XR:
- разрешение – 7 Мп;
- режим Smart HDR;
- портретная съемка с 6 вариантами освещения.
Селфи смартфоны снимают в одинаковом качестве. А вот при записи видеороликов у XR есть небольшое преимущество, благодаря кинематографической стабилизации и расширенному динамическому диапазону.
12-мегапиксельный фронтальный модуль Айфон 11 имеет схожий функционал. Если селфи на все три модели будут выходить в плюс-минус одинаковом качестве, то в записи видео флагман 2019 года явно выигрывает. Модель может снимать на фронталку 4К и замедленные видео с частотой 120 кадров в секунду.
Аккумулятор
Цена
Айфон SE 2 не позволила производителю оснастить девайс емкой батареей.
Объем его аккумулятора составляет 1821 мАч. У XR этот показатель равен
2942 мАч, а у iPhone 11 – 3110 мАч. Емкости СЕ достаточно для 13 часов
беспрерывного воспроизведения видео, XR – для 16 часов, а 11 – 17 часов.
Все гаджеты получили поддержку быстрой зарядки на 18 Вт, которая позволяет зарядить их на 50% всего за полчаса. Зарядный адаптер с такой мощностью во всех случаях не идет в комплекте, а покупается отдельно. Также смартфоны поддерживают технологию беспроводной Qi-зарядки.
Защита от воды
Apple iPhone SE 2 2020 и XR защищаются от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что пыль не проникает внутрь корпуса, а технику можно погружать в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут.
Защита Айфон 11 соответствует рейтингу IP68 – устройство выдерживает погружения на глубину до 2 м до получаса.
Стоимость
Купить iPhone SE 2 можно по цене от 399 долларов (приблизительно 10900 грн). Минимальная стоимость XR – 16000 грн, а 11 – 20000 грн.
Выводы
Если для вас в приоритете современный дизайн, и вы не гонитесь за самым продуктивным гаджетом, выбирайте iPhone XR. Для максимального качества снимков и работы с тяжелыми приложениями лучший вариантом станет – iPhone 11. Тем, кто ценит компактность и производительность, а также не против немного устаревшего дизайна, выгодно купить Apple iPhone SE 2.