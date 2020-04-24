Сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR

24 апреля 2020, 12:15

iPhone SE 2 – бюджетная новинка от Apple, представленная на официальном сайте компании 15 апреля. Второе поколение линейки СЕ отличает компактный корпус и флагманская начинка.

Сравним основные характеристики смартфона с прошлогодним флагманом iPhone 11 и полюбившейся поклонникам бренда моделью XR.

Дизайн Айфон СЕ 2 нельзя назвать трендовым. Он практически полностью повторяет iPhone 8. То есть на передней панели присутствуют широкие рамки и кнопка Home. Диагональ дисплея составляет всего лишь 4,7 дюймов.

iPhone XR и 11 – 6,1-дюймовые смартфоны. Экран устройств обрамляют узкие рамки, кнопка Home отсутствует, что значительно увеличивает полезную площадь дисплея.

Форма корпусов у всех трех девайсов похожая. Это телефоны с закругленными углами. Передняя и задняя панели выполнены из прочного стекла, соединены рамкой из алюминия.

Старшие модели весят по 194 г, а Эпл Айфон СЕ 2 – 148 г. Это объясняется не только меньшими габаритами новинки, но и тем, что она оснащена менее емким аккумулятором.

iPhone 11 выпускается в 6 цветах: черном, фиолетовом, белом, желтом, зеленом и красном. Такое же количество расцветок и у XR, только вместо зеленое и фиолетового оттенка его производят в синем и коралловом. iPhone SE 2 2020 продается в белом, черном и красном оттенках.

Для разблокировки в Айфон XR и 11 реализован Face ID. Бюджетник 2020 года разблокируется с помощью Touch ID.

Сказать, какой дизайн лучше сложно. Так как телефон по внешнему виду выбирают в зависимости от личных предпочтений. Одни пользователи предпочитают компактные девайсы, другим нравятся большие экраны.

Несмотря на различия размеров, характеристики дисплеев гаджетов очень похожи.

Все три модели работают на базе IPS-матрицы.

Разрешение экрана старших представителей бренда – 1792×828 точек, а SE 2020 – 1334×750 пикселей.

Остальные параметры идентичны:

плотность пикселей – 326 на дюйм;

- плотность пикселей – 326 на дюйм;

- True Tone технология комфортного отображения цветов;

- цветовой охват Р3;

- максимальная яркость – до 625 кд/﻿м².

Процессор

Несмотря на достаточно низкую цену, Айфон SE 2 оборудован таким же чипсетом, как и iPhone 11 – A13 Bionic. Это последний процессор бренда, который признан самым мощным в мире. В XR используется более ранний чипсет A12 Bionic, производительность которого на 20% ниже. А13 показывает большую продуктивность и при обработке графики. Он опережает своего предшественника на 30%.

Айфон СЕ 2 2020 и 11-я модель от Эпл получили систему машинного обучения Neural Engine 3-го поколения, а XR досталось Neural Engine 2-й линейки. Это влияет на возможности фотосъемки гаджетов.

Память

Apple iPhone SE 2020 и XR получили оперативную память объемом 3 Гб, а в 11 – 4 Гб. Новинка и Айфон 11 выпускаются в трех конфигурациях внутреннего накопителя: 64, 128 и 256 Гб, а XR в двух: 64 и 128 Гб.

Камеры

iPhone 11 оборудован сдвоенной основной камерой. Широкоугольный и сверхширокоугольный объективы обладают разрешением по 12 Мп, автофокусом, оптической стабилизацией и углом обзора 120 градусов. Доступна съемка в ночном режиме.

Айфон СЕ 2020 года разработчики оснастили такой же одинарной камерой, как и XR. Разрешение – 12 Мп, поддержка оптической стабилизации картинки, 5-тикратного цифрового зума и портретного режима. Различия связаны с новым поколением Neural Engine в SE. Смартфон демонстрируют улучшенную съемку в Smart HDR режиме, обеспечивая снимкам большую детализации и четкость. Также он предоставляет 6 видов портретного освещения. У Айфон XR их всего 3.

Все рассматриваемые телефоны могут записывать видео с разрешением до 4К и частотой 60, 30 и 24 кадров в секунду.

От "одинадцатки" новинка позаимствовала опцию QuickTake, позволяющую снимать короткие видео, не переключая режим камеры. В XR производитель эту функцию не внедрял.

Фронтальную камеру в iPhone SE 2 Apple поместили аналогичную XR:

- разрешение – 7 Мп;

- режим Smart HDR;

- портретная съемка с 6 вариантами освещения.

Селфи смартфоны снимают в одинаковом качестве. А вот при записи видеороликов у XR есть небольшое преимущество, благодаря кинематографической стабилизации и расширенному динамическому диапазону.

12-мегапиксельный фронтальный модуль Айфон 11 имеет схожий функционал. Если селфи на все три модели будут выходить в плюс-минус одинаковом качестве, то в записи видео флагман 2019 года явно выигрывает. Модель может снимать на фронталку 4К и замедленные видео с частотой 120 кадров в секунду.

Аккумулятор

Цена Айфон SE 2 не позволила производителю оснастить девайс емкой батареей. Объем его аккумулятора составляет 1821 мАч. У XR этот показатель равен 2942 мАч, а у iPhone 11 – 3110 мАч. Емкости СЕ достаточно для 13 часов беспрерывного воспроизведения видео, XR – для 16 часов, а 11 – 17 часов.

Все гаджеты получили поддержку быстрой зарядки на 18 Вт, которая позволяет зарядить их на 50% всего за полчаса. Зарядный адаптер с такой мощностью во всех случаях не идет в комплекте, а покупается отдельно. Также смартфоны поддерживают технологию беспроводной Qi-зарядки.

Apple iPhone SE 2 2020 и XR защищаются от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что пыль не проникает внутрь корпуса, а технику можно погружать в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут.

Защита Айфон 11 соответствует рейтингу IP68 – устройство выдерживает погружения на глубину до 2 м до получаса.

Стоимость

Купить iPhone SE 2 можно по цене от 399 долларов (приблизительно 10900 грн). Минимальная стоимость XR – 16000 грн, а 11 – 20000 грн.

Выводы

Если для вас в приоритете современный дизайн, и вы не гонитесь за самым продуктивным гаджетом, выбирайте iPhone XR. Для максимального качества снимков и работы с тяжелыми приложениями лучший вариантом станет – iPhone 11. Тем, кто ценит компактность и производительность, а также не против немного устаревшего дизайна, выгодно купить Apple iPhone SE 2.