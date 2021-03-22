iPhone SE 3 выйдет в 2022, а "раскладушка" — в 2023: аналитики о новинках Apple

22 марта 2021, 12:00

Автор технопрогнозов Мин-Чи Куо часто попадает "в яблочко". К его инсайдам принято прислушиваться. На этот раз информатор обнародовал сведения о гаджетах, разработка которых — в планах корпорации Эпл. В сети говорят о скором выходе iPhone SE 3. Однако Куо убежден, что в 2021 этот гаджет ждать бессмысленно. Его анонс купертиновцы "подвинут" как минимум на 1 год.

Поклонникам iPhone SE не стоит ждать грандиозных изменений дизайна. Если верить утечкам, корпус останется таким же, как и у предыдущей версии. Разработчик сделает акцент на совершенствовании "начинки" мобильного телефона. Будут улучшены три аспекта:

показатели производительности процессора,

качество экрана,

программное обеспечение камеры.

Также (по версии инсайдеров) дактилоскопический датчик планируют переместить на боковую грань. Его внедрят в кнопку питания.

5G модем под вопросом. С одной стороны, он существенно расширяет возможности эксплуатации, а с другой — удорожает смартфон.

Это интересно: вместо третьего поколения iPhone SE в ближайшее время может выйти модель SE Plus. Это будет смартфон в корпусе iPhone 11, но его аппаратное обеспечение останется характерным для Special Edition.





Еще одна тема, которую затронул Мин-Чи Куо в публикации, — вероятность выхода "раскладушки" Apple. Эксперт утверждает, что смартфон, который складывается, рано или поздно окажется в модельном ряде. Однако пока в Apple только выбирают основную технологию его функционирования. Соответственно, официально производство будет запущено позже — после успешного решения технических вопросов. По прогнозам Куо, это может произойти в третьем или четвертом квартале 2023 года.

"Раскладушке" достанется дисплей с гигантской диагональю — около 8 дюймов. А в разложенном виде она будет похожа на компактный Айпад. Что будет внутри — пока неизвестно.

У аналитиков есть 2 версии:

1. смартфон будет создан на базе одного из уже существующих флагманов,2. гаджет получит принципиально новое аппаратное обеспечение.

Скорее всего, производитель традиционно наделит телефон необычной фишкой. Уникальность позволит раскладному Айфону конкурировать с похожими устройствами от других популярных брендов.

Также инсайдер рассказал, что:

- у Айфонов из 13 серии будет рекордная герцовка (120 Гц);- компоновка смартфонов в будущем изменится из-за интегрирования сим-карты в "материнку";- у моделей с приставкой Pro не будет "челки".

Правдивость информации, представленной Куо, удастся проверить только после презентации упомянутых выше новинок. На сведения можно полагаться, так как аналитик редко ошибается в вопросах, связанных с Айфонами.