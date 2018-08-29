Представлены 4К-дисплеи для ноутбуков с частотой 144 Гц

29 августа 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания AU Optronics (AUO) рассказала о передовых разработках в области дисплеев для игровых ноутбуков.

Так, в частности, речь идет об экране UHD/4K (3840х2160 пикселей) с диагональю 17,3 дюйма. Данная панель обладает частотой обновления в 144 Гц и временем отклика в 3мс. Кроме того, у этого дисплея узкие рамки – всего 4 мм.



Еще один 4К-экран на 15,6 дюймов. Ключевая его особенность – высокая пиковая яркость – более 1000 кд/м2.

Кроме того, AUO создали также 25-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,5 мс. Разрешение – 1080х1920 точек.Еще одна новинка – 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 1400х2560 точек.