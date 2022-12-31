Ноутбук MSI Titan GT77 с Mini LED дисплеем и разрешением 4K

31 декабря 2022, 12:45

Компания MSI представляет флагманскую модель Titan GT77, оснащенную уникальным на данный момент Mini-LED дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Дисплей ноутбука Titan GT77 использует подсветку AmLED от компании AUO, что гарантирует большой цветовой охват и расширенный динамический диапазон (HDR). Пиковая яркость в 2,5 раза превышает возможности обычных ЖК-дисплеев и достигает 1000 кд/м2. В сочетании с локальным затемнением по 1008 зонам и эксклюзивной технологией адаптивного контроля, это гарантирует отличное качество показа любого HDR-контента. Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000 и способен отображать 100% оттенков цветового пространства DCI-P3. Эксклюзивная технология True Pixel гарантирует индивидуальную калибровку каждого дисплея для максимально точной цветопередачи.Наименование модели Titan GT77 Display SPECРазмер 17.3”, 16:9Разрешение 4K (3840x2160)Время отклика 3 мс (с технологией Overdrive)Дисплей Mini LED (технология AmLED)Число зон затемнения 1008Пиковая яркость 1000 кд/м2Технология HDR VESA DisplayHDR 1000Цветовой охват 100% DCI-P3Цветовая калибровка True Color (индивидуальное тестирование и калибровка каждой панели)Официальная презентация нового ноутбука Titan GT77 состоится на выставке CES-2023. В рамках выставки могут быть объявлены другие эксклюзивные функции и возможности этого ноутбука, в том числе обновленный процессор и видеокарта GeForce, которые будут доступны в его конфигурации.