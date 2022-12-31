31 декабря 2022, 12:45

Ноутбук MSI Titan GT77 с Mini LED дисплеем и разрешением 4K

Компания MSI представляет флагманскую модель Titan GT77, оснащенную уникальным на данный момент Mini-LED дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Дисплей ноутбука Titan GT77 использует подсветку AmLED от компании AUO, что гарантирует большой цветовой охват и расширенный динамический диапазон (HDR). Пиковая яркость в 2,5 раза превышает возможности обычных ЖК-дисплеев и достигает 1000 кд/м2. В сочетании с локальным затемнением по 1008 зонам и эксклюзивной технологией адаптивного контроля, это гарантирует отличное качество показа любого HDR-контента. Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000 и способен отображать 100% оттенков цветового пространства DCI-P3. Эксклюзивная технология True Pixel гарантирует индивидуальную калибровку каждого дисплея для максимально точной цветопередачи.

Наименование модели    Titan GT77 Display SPEC
Размер    17.3”, 16:9
Разрешение    4K (3840x2160)
Время отклика    3 мс (с технологией Overdrive)
Дисплей    Mini LED (технология AmLED)
Число зон затемнения    1008
Пиковая яркость    1000 кд/м2
Технология HDR    VESA DisplayHDR 1000
Цветовой охват    100% DCI-P3
Цветовая калибровка    True Color (индивидуальное тестирование и калибровка каждой панели)

Официальная презентация нового ноутбука Titan GT77 состоится на выставке CES-2023. В рамках выставки могут быть объявлены другие эксклюзивные функции и возможности этого ноутбука, в том числе обновленный процессор и видеокарта GeForce, которые будут доступны в его конфигурации.
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