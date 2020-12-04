LG представила игровой монитор UltraGear 32GN600 формата QHD с частотой 165 Гц

4 декабря 2020, 11:45

В ассортименте LG появился игровой монитор UltraGear 32GN600, построенный на матрице VA с диагональю 31,5 дюйма.

Панель обладает разрешением 2560 × 1440 пикселей (формат QHD) при соотношении сторон 16:9.

Для новинки заявлен 95-процентный охват цветового пространства sRGB. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.



Реализована технология AMD FreeSync Premium Pro, которая предотвращает разрывы кадра и избавляет от искажений изображения. Частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика — 1 мс в режиме MBR (Motion Blur Reduction) и 5 мс GtG.

Технология Black Stabilizer улучшает видимость тёмных участков изображения, тогда как система Dynamic Action Sync минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее. Это даёт преимущества над соперниками.



Устройство оборудовано интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя разъёмами HDMI. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея. Функция Flicker Safe предотвращает мерцание, благодаря чему уменьшается нагрузка на глаза. Цена панели пока не раскрывается.

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