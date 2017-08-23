LG готовит анонс новых игровых мониторов на IFA2017

23 августа 2017, 13:15

На следующей неделе компания LG Electronics (LG) представит на IFA 2017 (Европейская выставка электроники и бытовой техники) две новые модели игровых мониторов.

Новинки LG призваны удовлетворить все требования современных геймеров и подарить новые ощущения во время динамических игр. 32-дюймовый и 27-дюймовый игровые мониторы компании не только обеспечивают захватывающий визуальный ряд, но и увеличивают шанс на победу в играх с соперниками.



При разработке новых моделей игровых мониторов LG внедрила ряд технологических решений, а именно высокую частоту обновления экрана в 144 Гц (с возможностью разгона до 165 Гц*) и 240 Гц. Пользователи 32-дюймового игрового монитора LG (модель 32GK850G) получат четкий и плавный геймплей в экшн-играх и высокое качество изображения на увеличенном экране. Благодаря быстрой частоте обновления LG 32GK850G воспроизводит плавную игровую графику. А технология NVIDIA G-SyncTM минимизирует дрожания изображения и разрыв экрана во время динамических сцен. Этот монитор подходит для всех игровых форматов и устраняет появление остаточного изображения, обеспечивая при этом плавные движения при максимальной яркости в 350 нит на QHD дисплее (2,560 x 1,440).



Кроме того, 32-дюймовый монитор оснащен функцией Sphere Lighting, которая предполагает наличие светодиодов за монитором, создающих мягкое освещение. Это не только изящный элемент дизайна монитора, но и возможность улучшить показатели игры и уменьшить нагрузку на глаза. Также новый монитор поддерживает функцию Black Stabilizer («Стабилизация черного»), которая обеспечивает идеальный контраст и позволяет обнаружить объекты в затемненных участках экрана. А функция Dynamic Action Sync («Динамическая синхронизация действий») минимизирует задержку входящего сигнала и увеличивает скорость реакции при атаке врагов. Интуитивный графический интерфейс 32GK850G удобен в использовании и позволяет легко настраивать режимы для разных жанров игр. Также монитор оснащен функцией установки в один клик без использования болтов и инструментов – это позволяет легко и с минимальными усилиями регулировать наклон, высоту и угол поворота монитора.



27-дюймовый монитор (модель 27GK750F) также обеспечивает плавный геймплей с высокой частотой обновления и быстрым откликом. Это компактная модель игрового монитора LG, разработанная с учетом всех требований пользователей. 27GK750F оснащен усовершенствованными функциями, которые увеличивают возможности игроков на победу. Среди них: скорость обновления в 240 Гц, 1 мс Motion Blur Reduction и технология AMD FreeSync™. Black Stabilizer, Dynamic Action Sync и Crosshair («Точный прицел») – ключевые функции, повышающие точность FPS и выводящие игровой процесс на абсолютно новый уровень.



Также на выставке IFA 2017 LG продемонстрирует 34-дюймовый игровой монитор UltraWide с соотношением сторон 21:9 (модель 34UC89G), что расширяет возможности игры. Монитор обеспечивает полное погружение в виртуальный мир гонок, RTS или AOS игр формата 21:9. Также монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и скорость обновление данных в 144 Гц (с разгоном до 166 Гц*) с настройкой под любой жанр игры.