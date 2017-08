Samsung представляет три модели профессиональных мониторов на выставке IFA 2017

31 августа 2017, 12:15

Samsung Electronics представила три новые модели профессиональных мониторов для современного рабочего места на международной выставке IFA 2017.

Среди устройств — модели CH89 с 34-дюймовым изогнутым дисплеем, CH80 с 27-дюймовым изогнутым дисплеем и плоский SH85 в версиях на 23,8 и 27 дюймов.



Модели CH89, CH80 и SH85 получили интерфейс USB Type C для надёжного и удобного подключения, улучшенную чёткость изображения и оптимизированную цветовую гамму. Разрешение дисплеев — ultra WQHD у CH89, Full HD у CH80 и WQHD у SH85. Модели отличаются трёхсторонним безрамочным дизайном, причём этот эффект усиливается благодаря изгибу радиусом 1800R у мониторов CH89 и CH80. Новые модели упрощают процесс совмещения нескольких экранов, для которых обычно требуется дополнительное оборудование и мониторы. Поэтому мониторы Samsung экономят место на столе и облегчают работу.



Мониторы CH89, CH80 и SH85 гарантируют быстрый и надёжный доступ, загрузку и просмотр контента. Модели получили интерфейс USB Type C, который объединяет передачу данных, приём сигналов Display Port и сетевое питание в одном проводе. Интерфейс USB Type C не только избавляет рабочее место от лишних проводов, но и обеспечивает совместимость с ноутбуками, планшетами и другими мобильными устройствами для быстрого обмена данными. Пользователи могут просматривать документы и изображения со своих мобильных устройств на большом экране без потери качества.



Вдобавок пользователи могут настраивать презентации контента с помощью программного обеспечения Samsung Easy Setting Box. Интуитивный интерфейс программы позволяет выбрать нужный шаблон из предустановленной библиотеки файлов, отрегулировать размеры экрана и выбрать подходящие параметры отображения.



Мониторы CH80 и SH85 поддерживают технологию DP Out Daisy Chain для надёжного взаимодействия экранов. Пользователи могут расширить своё пространство с помощью дополнительного монитора или группы мониторов через одно DP-подключение. Эта особенность избавляет от необходимости синхронизировать каждый монитор с ПК или другим внешним устройством по отдельности.



Новое поколение профессиональных мониторов Samsung создано для отображения контента с оптимальной чёткостью и цветопередачей. Модели усиливают незначительные детали и помогают изменить восприятие картинки. Ultra WQHD-разрешение CH89 (3440 х 1440 пикселей) почти в 2,5 раза выше FHD-разрешения, благодаря чему рабочее пространство оказывается более широким и ярким. SH85 получил WQHD-разрешение (2560 х 1440 пикселей), которое опережает стандартные FHD мониторы в 1,8 раза.



Мониторы CH89, CH80 и SH85 создают более удобную и эргономичную рабочую зону. Все три модели получили возможность регулировать высоту, поворот и наклон подставки для установки идеального положения дисплея. Модели также поддерживают функции Samsung Flicker Free и Eye Saver.



На выставке IFA 2017 Samsung также представит CHG90 — 49-дюймовый QLED монитор с поддержкой высокого динамического диапазона (HDR). CHG90 показывает панорамные виды фигур и диаграмм на едином экране, поэтому пользователям не нужно совмещать два 27-дюймовых монитора для полноценной работы. Вдобавок модель избавляет от возможных помех, которые возникают при объединении устройств. HDR QLED дисплей CHG90 отображает качественную реалистичную картинку для любого типа контента.



Функция картинка-в-картинке (PiP) модели CHG90 позволяет пользователям видеть изображение без потери качества с источника. Для подключения внешних устройств есть порты DP, Mini-DP, HDMI и USB.