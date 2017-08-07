Мониторы Philips на выставке IFA 2017

7 августа 2017, 13:15

Компания MMD представит на грядущей 57-й выставке IFA широкий ряд своих последних новинок среди дисплеев.

На стенде Philips в Зале 22 посетители выставки смогут увидеть обширную линейку мониторов Philips c изогнутыми экранами, мощь технологии High Dynamic Range (HDR) для улучшения контрастности и цветопередачи, разрешение будущего с четкостью изображения 8К, а также впечатляющие решения для профессионалов.



Линейки мониторов Philips 2017-2018 годов отчётливо демонстрируют приверженность изогнутой форме и впечатляющей цветопередаче. На IFA 2017 будут продемонстрированы изогнутые модели в размерах от 27 до 49 дюймов. Однако они привлекают внимание не только своей формой, но и множеством функций для обеспечения захватывающей дух передачи цветов. Модели с технологией Ultra Wide-Color, Quantum Dot и HDR можно будет увидеть на стенде компании.



Особенные впечатления посетителям выставки подарят мультиэкранные развлекательные станции из трёх 32-дюймовых изогнутых мониторов Philips с функциями Quantum Dot и Ambiglow. У всех желающих будет возможность на собственном опыте ощутить новый уровень погружения.



Еще одним увлекательным зрелищем станут 43-дюймовые развлекательные и многозадачные станции с фантастическим набором функций: технологией HDR с разрешением 4K, док-станцией USB и поддержкой Adobe RGB – впечатляющее универсальное решение для домашнего использования.



В то время как формат 4K постепенно набирает популярность, мониторы Philips с ещё более высоким разрешением 8К уже становятся реальностью. Разрешение будущего, 8K UHD, в два раза превышает горизонтальное и вертикальное разрешение 4K UHD, при количестве пикселей в четыре раза больше, чем прежде. Посетители смогут испытать четкость 8K на себе: на выставке будет продемонстрирован 8К 32-дюймовый дисплей, выполненный в элегантном дизайне, безрамочном с четырех сторон, чтоб обеспечить полный эффект присутствия.



Новинками, которые наверняка привлекут внимание опытных дизайнеров, фотографов или пользователей CAD-систем, станут 31,5-дюймовый 4K профессиональный дисплей с поддержкой HDR и док-станцией USB-C, а также 31,5-дюймовый QHD-дисплей с цветовой гаммой Adobe RGB и док-станцией USB.



Надеемся, что вы сможете присоединиться к нам на IFA 2017 в Зале 22 и взглянуть на новый мир цвета, изогнутых экранов и потрясающего дизайна для профессиональных и домашних дисплеев.



Во время выставки вы сможете пообщаться с представителем MMD – просто сообщите нам предпочтительную дату и время, мы с радостью организуем встречу.