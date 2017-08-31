Samsung CHG90 – 49-дюймовый ультраширокий игровой монитор

31 августа 2017, 10:45

Samsung Electronics представила на выставке Gamescom 2017 новейший игровой монитор Samsung CHG90, обеспечивающий ультраширокое поле обзора в стиле IMAX.

Gamescom 2017 – ежегодное мероприятие, на котором собираются представители игровой индустрии со всего мира. Конференция состоялась 22-26 августа в выставочном комплексе Кёльнмессе, Кёльн, Германия.

«Новый монитор CHG90 позволит геймерам полностью погрузиться в игровой мир, - заявил Сеогги Ким, старший вице-президент подразделения дисплеев Samsung Electronics. – Это очередная новинка в серии инновационных игровых мониторов Samsung, созданных, чтобы восхищать пользователей и делать процесс игры комфортнее, а шансы на победу – выше».

Samsung CHG90 – это 49-дюймовый ультраширокий монитор с поддержкой HDR (High Dynamic Range) и соотношением сторон 32:9. Благодаря разрешению 3840x1080 и изгибу экрана 1800R пользователь получает непревзойденно широкий обзор игры. От других игровых мониторов, представленных сегодня на рынке, CHG90 отличают плавная работа и большая глубина изображения. Огромный экран позволяет достичь великолепных результатов в течение всего игрового процесса, а соотношение сторон 32:9 демонстрирует сцены игры во всем их великолепии.

Важная особенность CHG090 – высокая частота обновления 144Гц (при необходимости ее можно ограничить 60 Гц/120 Гц), обеспечивающая плавное течение экшн-сцен. В число других функций входят малое время отклика в 1 миллисекунду, более реалистичная цветопередача, которую обеспечивают HDR и технология квантовых точек, а также возможность выбирать опции для разных режимов игры.

Суперширокий экран, равный по размерам двум 27-дюймовым мониторам 16:9, также великолепно справляется с многозадачностью. Геймерам больше не придется использовать одновременно несколько мониторов: без ограничивающих обзор рамок, с единственным кабелем питания, игроки с легкостью могут использовать экран для нескольких задач одновременно. Кроме того, программа Easy Setting Box позволяет в один клик разделить экран на несколько равных частей или на части разных размеров, а функция Picture-by-Picture позволит подключить к монитору разные источники ввода без потери оригинального качества изображения.

CHG90 выделяется не только техническими характеристиками, но и эффектным внешним видом. Матовый черный корпус на лаконичной стойке – минималистичный дизайн без отвлекающих внимание элементов – позволяет полностью погрузиться в игру. Монитор установлен на шарнир с превосходным эргономичным дизайном, настройкой высоты, поворота, наклона и кронштейном для крепления по стандарту VESA (Video Electronics Standards Association). CHG90 поддерживает два HDMI-порта, разъемы DisplayPort и аудиовыход.

CHG90 будет доступен в Европе, в том числе в Германии, после окончания Gamescom 2017.