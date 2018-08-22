Samsung представила изогнутый игровой монитор CJG5

22 августа 2018, 13:15

Samsung Electronics представила новый изогнутый игровой монитор CJG5.

На выставке Samsung демонстрирует обновленную игровую зону, на которой также представлена ультрашироким модель CHG90 со слоганом «Широкий угол обзора. Победа в игре».

Международная выставка Gamescom 2018, которая проходит в Кельне в период с 21 по 25 августа, является одним из крупнейших игровых мероприятий в мире - в прошлом году ее посетили более 350 000 гостей из более чем 50 стран.



Новые мониторы CJG5 с 32-дюймовым (C32JG5) и 27-дюймовым (C27JG5) дисплеями оснащены передовыми технологиями для настоящих геймеров. Среди них: высокое разрешение WQHD, изогнутый дисплей, частота обновления изображения в 144 Гц и высокая контрастность. Безрамочная игровая модель гарантирует плавный и увлекательный игровой процесс по доступной цене.



«Спрос на игровые мониторы значительно растёт. Именно поэтому мы стремимся предлагать модели по разумной цене, чтобы позволить большему числу пользователей насладиться премиальными технологиями, — говорит Сёджи Ким (Seog-gi Kim), исполнительный вице-президент бизнеса дисплеев в Samsung Electronics. — Благодаря технологическому опыту компании, накопленному за многие годы, мы смогли улучшить ключевые характеристики мониторов по типу частоты обновления изображения в 144 Гц и WQHD-разрешения. Рынок это оценит».



CJG5 получил высокое WQHD-разрешение (2560 х 1440 пикселей), которое в четыре раза больше HD. Технология обеспечивает правильную реалистичную картинку с более глубоким чёрным и более ярким белым, живыми цветами и высоким коэффициентом контрастности 3000:1. Сочетание изогнутой VA-панели (радиус изгиба 1800R) и отсутствие боковых рамок дисплея с трёх сторон гарантирует невероятные впечатления от игры и минимизацию усталость глаз от длительного просмотра. Согласно исследованиям Медицинской Школы Гарварда, Национального медицинского колледжа г.Сеул, Южная Корея, рейтингу надежности TUV, изогнутый монитор Samsung CJG5 гарантирует комфортный просмотр и заботится о здоровом зрение.



Частота обновления изображения в 144 Гц — залог плавной графики и отсутствия задержек во время развлечений. Режимы игры и кино автоматически оптимизируют гамму чёрного, контрастность, резкость и насыщенность изображения для любого жанра контента. Пользователи также могут мгновенно проверить и изменить главные настройки с помощью панели управления OSD (On Screen Display) с игровым пользовательским интерфейсом.



Новая модель будет доступна в Украине с сентября 2018 года по цене 11 599 грн и 12 999 грн соответственно за версии на 27 и 32 дюйма.