22 августа 2018, 13:15

Samsung представила изогнутый игровой монитор CJG5

Samsung Electronics представила новый изогнутый игровой монитор CJG5.

На выставке Samsung демонстрирует обновленную игровую зону, на которой также представлена ультрашироким модель CHG90 со слоганом «Широкий угол обзора. Победа в игре».

Международная выставка Gamescom 2018, которая проходит в Кельне в период с 21 по 25 августа, является одним из крупнейших игровых мероприятий в мире - в прошлом году ее посетили более 350 000 гостей из более чем 50 стран.

Новые мониторы CJG5 с 32-дюймовым (C32JG5) и 27-дюймовым (C27JG5) дисплеями оснащены передовыми технологиями для настоящих геймеров. Среди них: высокое разрешение WQHD, изогнутый дисплей, частота обновления изображения в 144 Гц и высокая контрастность. Безрамочная игровая модель гарантирует плавный и увлекательный игровой процесс по доступной цене.

«Спрос на игровые мониторы значительно растёт. Именно поэтому мы стремимся предлагать модели по разумной цене, чтобы позволить большему числу пользователей насладиться премиальными технологиями, — говорит Сёджи Ким (Seog-gi Kim), исполнительный вице-президент бизнеса дисплеев в Samsung Electronics. — Благодаря технологическому опыту компании, накопленному за многие годы, мы смогли улучшить ключевые характеристики мониторов по типу частоты обновления изображения в 144 Гц и WQHD-разрешения. Рынок это оценит».

CJG5 получил высокое WQHD-разрешение (2560 х 1440 пикселей), которое в четыре раза больше HD. Технология обеспечивает правильную реалистичную картинку с более глубоким чёрным и более ярким белым, живыми цветами и высоким коэффициентом контрастности 3000:1. Сочетание изогнутой VA-панели (радиус изгиба 1800R)  и отсутствие боковых рамок дисплея с трёх сторон гарантирует невероятные впечатления от игры и минимизацию усталость глаз от длительного просмотра. Согласно исследованиям Медицинской Школы Гарварда, Национального медицинского колледжа г.Сеул, Южная Корея, рейтингу надежности TUV, изогнутый монитор Samsung CJG5 гарантирует комфортный просмотр и заботится о здоровом зрение.

Частота обновления изображения в 144 Гц — залог плавной графики и отсутствия задержек во время развлечений. Режимы игры и кино автоматически оптимизируют гамму чёрного, контрастность, резкость и насыщенность изображения для любого жанра контента. Пользователи также могут мгновенно проверить и изменить главные настройки с помощью панели управления OSD (On Screen Display) с игровым пользовательским интерфейсом.

Новая модель будет доступна в Украине с сентября 2018 года по цене 11 599 грн и 12 999 грн соответственно за версии на 27 и 32 дюйма.


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