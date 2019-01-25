Юг-Контракт начал продажи ультраширокого монитора Samsung SJ55W

25 января 2019, 12:45

Монитор Samsung SJ55W обеспечивает большое рабочее пространство, необходимое для комфортного выполнения многих задач на одном экране.

Это возможно благодаря ультраширокому дисплею с диагональю 34 дюйма и соотношению сторон 21:9 WQHD.

Разделительная способность в 3440×1440 пикселя, контрастность 3000:1, угол обзора 178°, а также яркость 300 кд/м2 обеспечивают сверхчеткое изображение и дают возможность просматривать контент в самом лучшем качестве WQHD, независимо от того, с какой целью будет использоваться экран: для игр, работы с документами или просмотра видео.



Кроме этого, стильный и практичный монитор Samsung SJ55W имеет функцию Picture-by-Picture которая позволяет одновременно отображать контент из двух источников в их оригинальной разделительной способности, а также изменять размер контента со второго источника на 25%. Теперь не нужно использовать второй монитор даже в условиях многозадачности.



Функция AMD FreeSync синхронизирует скорость обновления данных видеокарты и монитора. Данный режим минимизирует задержку ввода информации с мышки, клавиатуры и игрового манипулятора, а также обеспечивает быструю передачу команд для удобного прохождения игр.



К источнику видеосигнала монитор Samsung SJ55W подключается с помощью интерфейса DP и HDMI, а тонкая панель, Y-стойка и металлическая рамка дарят ощущение качества и стиля на рабочем месте или дома.