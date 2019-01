CRG9 и UR59C - Samsung представляет новые мониторы 2019 года

8 января 2019, 10:15

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. представила три новых монитора: The Space – модель c минималистичным и гибким дизайном, CRG9 – ультраширокую модель с разрешением Dual QHD для обеспечения неповторимых ощущений от игр, UR59C – первый в мире 32-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 4K UHD, предназначенный для создателей контента.



Модель Samsung The Space сочетает в себе изящный дизайн и функциональность. Уникальное встроенное решение для экономии пространства – минималистичный, полностью интегрированный кронштейн – позволяет крепить монитор к столу и за счёт отсутствия массивного основания-подставки освобождать рабочее пространство. Кроме того, благодаря кронштейну уникальной конструкции экран можно с легкостью наклонять под нужным углом или отодвигать его от стены. Используя возможность регулировки подставки по высоте в широких пределах, можно опустить экран максимально близко к поверхности стола, что обеспечивает исключительную гибкость и дает возможность настроить монитор с учетом любых предпочтений. Кронштейн не только делает работу с монитором более комфортной, но и избавляет пользователя от «паутины» проводов за счет того, что кабели питания и HDMI могут быть проложены внутри кронштейна. Помимо изящного внешнего вида, Space отличается прекрасной функциональностью: 27-дюймовая модель поддерживает разрешение QHD, а 32-дюймовая модель отображает контент с разрешением 4K UHD.



Модель CRG9 – это первый в мире игровой ультраширокий монитор с высоким разрешением и соотношением сторон 32:9. Благодаря высокой частоте обновления 120Гц и низкому времени отклика (4 мс) этот 49-дюймовый монитор сводит к минимуму запаздывание и размытость изображения. Эта модель подходит для самых динамичных игр. Монитор поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync 2 HDR, которая позволяет избежать больших скачков частоты, избавиться от малейших «подвисаний» и разрывов изображения на экране.



Контент буквально оживает на экране монитора CRG9 с разрешением Dual QHD (5120×1440) и поддержкой стандарта HDR10 с пиковой яркостью 1000 нит, которые дают превосходную детализацию как самых ярких, так и самых темных фрагментов изображения. HDR10 позволяет добиться исключительного качества локального затемнения, благодаря чему вы можете наслаждаться впечатляющими характеристиками, недоступными в мониторах без поддержки HDR. Кроме того, эта модель использует технологию Samsung Quantum Dot, что обеспечивает исключительно широкий диапазон и точность воспроизведения цветов, при этом кривизна экрана 1800мм и ультраширокое поле зрения дают максимально полный обзор.



Ультраширокий монитор с соотношением сторон 32:9 имеет такую же рабочую область, что два поставленных рядом 27-дюймовых QHD монитора с соотношением сторон 16:9, при этом устройство отличается высокой гибкостью и создает исключительные условия для многозадачной работы за счет поддержки функции PBP (Picture-by-Picture), с помощью которой пользователь может выводить на экран сигнал из двух источников видео одновременно. Монитор CRG9 оснащен одним портом HDMI, двумя портами Display Port, портом USB 3.0 и портом для наушников. Кроме того, Samsung оснастила модель CRG9 более компактной по сравнению с предыдущими моделями подставкой, что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость, позволяя вписать монитор в любое пространство.



32-дюймовая модель UR59C – это идеальный монитор для создателей контента, которые ценят гибкость и производительность. Новинка обладает изогнутым UHD экраном с коэффициентом контрастности не менее 2500:1 и разрешением 4K UHD 3840×2160 с поддержкой до одного миллиарда цветов. Изогнутый экран с кривизной 1500R полностью погружает пользователя в работу при создании контента, работе с графикой, просмотре видео или в компьютерных играх, и при этом позволяет снизить усталость глаз, которая обычно наступает при продолжительной работе с традиционными мониторами.

Модель UR59C доступна в цвете Dark Blue Gray и имеет глубину всего 6,7мм, а задняя панель экрана имеет рельефную текстуру, которая позволяет избежать отпечатков пальцев, как это происходит на глянцевых поверхностях. С трех сторон безрамочный экран крепится на изящную, но прочную металлическую V-образную подставку (V-slim), которая вмещает в себя кабели и занимает минимум рабочего пространства на столе.