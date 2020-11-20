Мониторы MSI теперь поддерживают консольный режим

20 ноября 2020, 13:15

Компания MSI, мировой лидер по производству высококачественных устройств для любителей компьютерных игр, представляет новое решение, нацеленное на геймеров.

Как известно, игровая консоль Sony PS5 в данный момент не поддерживает полноценно вывод изображения с разрешением QHD. Таким образом, при подключении обычного QHD-монитора пользователь получит на его экране лишь изображение с разрешением FHD, что негативно скажется на качестве картинки. В наше время для игры и на ПК, и на консоли все чаще применяются именно мониторы, а не телевизоры, поэтому отсутствие поддержки разрешения QHD может оказаться весьма неприятным.Специалисты MSI предлагают решение данной проблемы – эксклюзивный консольный режим, в котором QHD-монитор способен принимать, обрабатывать и выводить на экран видеоконтент с разрешением 4K, при этом поддерживая технологию HDR. Преобразование 4K-QHD позволяет получить более высокое качество картинки, чем увеличение разрешения от FHD до QHD.MSI x UBISOFTЧтобы избежать сомнений, поддерживает ли та или иная модель вывод HDR-контента с консоли, мы составили следующую таблицу. Надеемся, что с нашими мониторами ваши игровые впечатления станут еще ярче!