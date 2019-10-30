AOC представляет новый монитор AG273QX — разрешение QHD и впечатляющий HDR

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, анонсирует 27-дюймовую (68,6 см) модель AG273QX.
Новинка станет самым продвинутым представителем линейки AGON 3. Полный пакет функций для шутеров, онлайн-боевиков и аркадных игр превзойдет ожидания геймеров как по скорости работы, так и по качеству изображения. Игровые возможности AG273QX впечатляют: частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика — 1 мс (MPRT). В отличие от других игровых мониторов, которые фокусируются исключительно на скорости, AG273QX оснащен 27-дюймовой VA матрицей с разрешением QHD (1440p). Это обеспечит лучшую детализацию и высокую контрастность. Устройство также получило функцию Wide Color Gamut и сертификацию VESA DisplayHDR 400, что гарантирует более яркие и естественные цвета. Поддержка AMD FreeSync 2 HDR обеспечивает реалистичность изображения без увеличения задержек на входе и устраняет рывки.
Показатель частоты обновления 165 Гц означает, что AG273QX прорисовывает кадр приблизительно каждые 6 миллисекунд. Это чрезвычайно важно для игр с высоким уровнем соперничества. В сочетании со временем отклика 1 мс (MPRT) такая частота обеспечит большую плавность анимации и упростит геймерам отслеживание движений противников.
Продвинутая 27-дюймовая VA-панель с разрешением QHD (2560×1440 пикселей) использует собственный статический коэффициент контрастности 3000:1 с глубоким, чернильным черным цветом. В дополнение к высокому разрешению и хорошей контрастности, монитор поддерживает VESA DisplayHDR 400, благодаря чему обеспечивает пиковую яркость 400 нит. Дисплей прекрасно воспроизводит HDR-контент — яркие вспышки и взрывы с различными оттенками в темном игровом мире — и полностью погружает геймера в игру. Функция AMD FreeSync 2 HDR добавляет тональное отображение HDR с минимальной задержкой, компенсирует низкую частоту кадров (LFC) и гарантирует геймплей без рывков, как и у предшественника новинки. Плоская и гладкая VA-панель без рамок с трех сторон порадует геймеров, предпочитающих обычные плоские дисплеи. Геймеры, которым по душе изогнутые экраны, могут выбрать сестринские модели AG273QCX или AG273QCG.
Транспортировка монитора на игровые турниры или LAN-вечеринки стала намного проще. AG273QX оснащен ручкой для переноски, а собрать его можно одним движением без необходимости использовать шурупы. Модель также оборудована двойным выдвижным держателем для гарнитуры с каждой стороны экрана и настраиваемой RGB-подсветкой Light FX на задней панели, что придает устройству индивидуальность.
Любители шутеров от первого лица особенно оценят DialPoint, фирменный прицел AOC, который помещает перекрестие в центр экрана, если такая особенность не предусмотрена игрой. Помимо этого, функция Shadow Control позволит через экранное меню осветлить темные области или затемнить яркие, а настройка Game Color поможет увеличить или уменьшить насыщенность цвета и уровни серого. Три предустановленных (шутер от первого лица, гонки, стратегия в реальном времени) и три настраиваемых пользователем игровых режима обеспечивают легкий доступ к полезным предустановкам. Обновленное экранное меню линейки AGON 3 позволяет без труда настраивать параметры. Пользователи также могут использовать программное обеспечение G-Menu для регулировки настроек без использования экранных кнопок.
Монитор AOC AGON AG273QX появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене 15 199 гривен.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 16:15
За 9 месяцев Киевстар подключил к 4G связи 3177 населенных пунктов
- Интернет | Сегодня, 15:45
Как украинцы используют инструменты Google для совершения покупок
- Железо | Сегодня, 15:15
Palit представляет новую серию графических ускорителей GeForce GTX 16 SUPER
- Железо | Сегодня, 14:45
Мобильный и производительный Lenovo ideapad S530
- Технологии | Сегодня, 14:15
Uber объявляет о новой функции для пассажиров Uber Shuttle
- Связь | Сегодня, 13:45
Киевстар подписал план мероприятий по развитию 4G/LTE
- Железо | Сегодня, 13:15
NVIDIA представила новые приставки SHIELD TV
- Бизнес | Сегодня, 12:43
Скидки до 60 % на Хеллоуин от Фокстрот
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Transcend представляет HUB5C: USB-хаб 6-в-1 с разъемом Type-C
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 0:48
Panasonic RP-NJ310B – беспроводные наушники с Ergofit Plus и классным звуком
- Обзоры | 24 октября, 0:38
WD My Passport Go 500 ГБ Blue (WDBMCG5000ABT-WESN) – SSD на "цепочке"!
- Обзоры | 23 октября, 10:57
Panasonic RP-HJE125E-Y – бюджетные вкладыши с классным звуком!
- Обзоры | 23 октября, 8:01
SanDisk iXpand Flash Drive (32ГБ) – между ПК и iPhone/iPod!
- Фотогалереи | 18 октября, 23:22
Презентация Meizu в Киеве в картинках
- Фотогалереи | 18 октября, 23:17
Что представила Meizu на мероприятии в Киеве - фото
- Интервью | 18 октября, 11:53
Фокстрот запустил процесс тотальной перезагрузки
- Обзоры | 13 октября, 13:34
VERBATIM Store 'n' Go 1TB Black (53401) – твой "винт" с PIN-кодом!
- Обзоры | 26 сентября, 23:51
Insta360 GO – твой личный экшн со стабилизацией!
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 12:43
Скидки до 60 % на Хеллоуин от Фокстрот 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Transcend представляет HUB5C: USB-хаб 6-в-1 с разъемом Type-C 5.00
- Связь | Сегодня, 16:15
За 9 месяцев Киевстар подключил к 4G связи 3177 населенных пунктов 0.00
- Интернет | Сегодня, 15:45
Как украинцы используют инструменты Google для совершения покупок 0.00
- Железо | Сегодня, 15:15
Palit представляет новую серию графических ускорителей GeForce GTX 16 SUPER 0.00
- Железо | Сегодня, 14:45
Мобильный и производительный Lenovo ideapad S530 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Uber объявляет о новой функции для пассажиров Uber Shuttle 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
Киевстар подписал план мероприятий по развитию 4G/LTE 0.00
- Железо | Сегодня, 13:15
NVIDIA представила новые приставки SHIELD TV 0.00