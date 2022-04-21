MSI представляет игровые устройства в белом цвете

21 апреля 2022, 11:45

Некоторые из устройств MSI, полюбившихся пользователям, теперь доступны в белом цвете.

Корпус MPG GUNGNIR 110R WHITE, система охлаждения MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE и блок питания MPG A750GF WHITE предлагают прежнюю функциональность в обновленном дизайне. Будучи полностью совместимыми друг с другом на аппаратном уровне, эти устройства также гармонично сочетаются и с эстетической точки зрения благодаря единому цветовому оформлению.

Заслуживший признание пользователей корпус MPG GUNGNIR 110R теперь доступен в белом варианте WHITE. Его прозрачная передняя панель из закаленного стекла позволит любоваться подсветкой внутренних компонентов собранной системы.



Как и на прочих корпусах серии GUNGNIR, передняя панель корпуса MPG GUNGNIR 110R WHITE оснащена широким спектром интерфейсов, среди которых имеется порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с. Там же расположена кнопка управления визуальными эффектами светодиодной подсветки.



Система водяного охлаждения MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE обладает ослепительной адресуемой подсветкой и вращающимся ватерблоком. Трехфазный мотор в основании помпы сводит к минимуму уровень вибраций, а ее конструкция вкупе с радиатором способствует снижению шума и увеличивает ожидаемый срок службы насоса. Отметим также, что данная система охлаждения совместима с платформой LGA 1700.



Игровой блок питания MPG A750GF WHITE – это проверенная временем стабильность работы, но в новом БЕЛОМ дизайне. Мощность блока питания составляет 750 Вт, и он соответствует стандарту 80 PLUS Gold, что позволяет ему поддерживать новейшие поколения видеокарт и процессоров. Полностью модульная конструкция и плоские кабели облегчают сборку компьютерной системы.

Материнская плата MPG Z690 FORCE WIFI оснащена двумя разъемами PCIe 5.0 x16, а также имеет целых пять встроенных портов M.2, причем четыре из них работают в режиме Gen4 x4. Ее система питания состоит из 18 фаз с прямым подключением и силой тока до 75 А.MAG B660M MORTAR WIFI поддерживает шину PCIe 4.0, чья пропускная способность доходит до 64 ГБ/с. Система питания Duet Rail с 12 силовыми модулями DrMOS, и шестислойная печатная плата с увеличенным содержанием меди гарантируют стабильную подачу электроэнергии процессору.