Материнские платы MSI 400-й серии

4 мая 2020, 12:45

Компания MSI объявляет о выпуске моделей на базе чипсетов Intel 400-й серии, предназначенных для новейших процессоров Intel Core 10-го поколения, устанавливаемых в разъем LGA 1200.

Насчитывая до 10 ядер и поддерживая высокоскоростную память, такие процессоры обещают существенное улучшение производительности компьютерных систем. Новые материнские платы MSI разделены на три сегмента (MEG, MPG и MAG) в соответствии с различными пользовательскими категориями – от требовательных энтузиастов до экономных геймеров.

Intel 400 Series Highlight



Чтобы гарантировать максимально полную поддержку процессоров Intel Core десятого поколения, на материнских платах MSI 400-й серии применяются новейшие технологии и передовые инженерные решения. На всех моделях реализовано эффективное охлаждение, в том числе для твердотельных накопителей, устанавливаемых в слоты M.2. Улучшенному охлаждению также способствует увеличение числа слоев печатной платы с обычных шести до десяти. Кроме того, такая многослойная плата повышает стабильность работы высокоскоростных интерфейсов.



Сетевые интерфейсы представлены проводными и беспроводными контроллерами новейших стандартов 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, соответственно. Оба обеспечивают высокую скорость передачи данных и минимальные лаги при работе онлайн-приложений. Во всех материнских платах MSI 400-й серии реализована полноцветная подсветка с функцией быстрого включения/выключения. Для удобства монтажа они снабжены предустановленной интерфейсной панелью и оптимизированы под системы охлаждения MSI.

Флагманские модели серии MEG всегда отличались наличием передовых технологий, эффективным охлаждением и эксклюзивными функциями, нацеленными на достижение максимально возможной производительности.



Система охлаждения материнских плат серии MEG включает в себя чипсетный радиатор Frozr с вентилятором на долговечных двойных шарикоподшипниках. Для уменьшения шума, при низкой температуре вентилятор может останавливаться (технология Zero Frozr). Также у каждой модели имеются вентиляционные отверстия в панели интерфейсных разъемов. С целью еще более эффективного отвода тепла на плате MEG Z490 GODLIKE реализованы дополнительные инженерные решения, например тепловая трубка, что обеспечивает стабильность под высокими нагрузками и в режиме разгона.



На плате MEG Z490 GODLIKE имеются три слота M.2, и все они снабжены двусторонними радиаторами M.2 Shield Frozr, предотвращающими перегрев устанавливаемых в них твердотельных накопителей.



Система питания материнских плат серии MEG представлена 16 силовыми модулями, рассчитанными на ток величиной до 90 А, и 16 дросселями Titanium Choke III. В сочетании с контроллером ISL они гарантируют стабильное электропитание процессора 10-го поколения Intel Core.





Для повышения прочности плат MEG Z490 GODLIKE и MEG Z490 ACE на них используется металлическая усилительная пластина Chest Plate, которая предотвращает изгиб и повреждение при установке в компьютерный корпус.

На обеих платах реализована аудиосистема Audio Boost HD, включающая в себя аудиопроцессор ALC1220. За студийное качество звука при подключении наушников отвечает цифроаналоговый преобразователь с усилителем ESS.

Среди эксклюзивных функций модели MEG Z490 GODLIKE можно отметить цветной OLED-дисплей, интерфейсы 10G Ethernet и Thunderbolt 3, а также адаптер M.2 XPANDER-Z GEN 4 S, который служит для установки твердотельных накопителей и обеспечивает их охлаждение.



Материнские платы серии MPG предлагают высокую производительность в сочетании с уникальным дизайном, дополненным красочной подсветкой. Во всех моделях реализована встроенная светодиодная иллюминация Mystic Light, способная отображать 16,8 миллионов различных цветов и 29 динамических визуальных эффектов, которые легко выбираются через эксклюзивное приложение Dragon Center.



За стабильное энергоснабжение отвечает высококачественная система питания Duet Rail. Современный многоядерный процессор создает на нее большую нагрузку, поэтому особо остро встает вопрос охлаждения. У модели MPG Z490 GAMING CARBON WIFI имеется крупный чипсетный радиатор и тепловая трубка, у моделей MPG Z490 GAMING EDGE WIFI и MPG Z490M GAMING EDGE WIFI – алюминиевых кожух, а у MPG Z490 GAMING PLUS – радиатор увеличенного размера. Таким образом, каждая из новых плат наделена достаточно эффективными средствами охлаждения, чтобы гарантировать стабильную работу компьютера.



Высокоскоростное сетевое подключение – необходимое условие для комфортной игры через интернет, поэтому новые платы обладают новейшими контроллерами проводной и беспроводной сети: стандартов 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6, соответственно. На моделях MPG Z490 GAMING CARBON WIFI и MPG Z490 GAMING EDGE WIFI также имеется передовой интерфейс USB с пропускной способностью до 20 Гбит/с, реализованный на базе контроллера ASMedia 3241 через разъем USB-C.





Оформление в стиле «милитари» отражает агрессивный геймерский характер моделей серии MAG – это продукты, которые предлагают все функции, необходимые для компьютерных игр, без излишних «украшений». Для эффективного охлаждения у модели MAG Z490 TOMAHAWK имеется алюминиевый кожух, а у MAG B460 TOMAHAWK – радиатор увеличенного размера. Каждый слот M.2 снабжен радиатором M.2 Shield Frozr. Цифровая система питания Duet Rail по схеме 12+1+1 гарантирует стабильное электроснабжение.



У платы MAG Z490 TOMAHAWK есть сразу два высокоэффективных контроллера проводной сети, один стандарта 2.5G Ethernet и второй – Gigabit Ethernet.

Также следует отметить, что компания MSI предлагает полноценную линейку плат MAG на базе чипсета B460, которая включает в себя модели Tomahawk, Mortar и Bazooka. Все они оснащены системой питания Duet Rail (по схеме 12+1+1) и предназначены для игровых компьютеров начального уровня.





Устройства профессиональной серии PRO помогают работать еще эффективнее. Материнская плата Z490-A PRO отличается безупречной стабильностью и широкой функциональностью. Хорошее охлаждение (большой радиатор системы питания, M.2 Shield Frozr) сочетается в ней с оптимизированным электропитанием (12-фазная система Duet Rail). Для подключения к проводной сети она предлагает контроллер 2.5G Ethernet.