ViewSonic представила 27" офисный монитор на матрице SuperClear IPS за $160

19 марта 2021, 11:45

Компания ViewSonic расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель VA2732-MHD-7, предназначенную прежде всего для повседневной офисной работы.

В основу положена матрица SuperClear IPS размером 27 дюймов по диагонали.



Панель соответствует формату Full HD — 1920 × 1080 пикселей. Значения яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 50 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



Новинка обладает частотой обновления 75 Гц и поддержкой технологии Adaptive Sync, которая помогает устранить эффект разрыва кадра и повысить плавность изображения. Время отклика равно 4 мс.



Оснащение включает стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Для подключения источников сигнала есть по одному интерфейсу HDMI 1.4, DisplayPort и D-Sub. Присутствует также стандартное аудиогнездо.



За снижение нагрузки на глаза при длительной работе отвечают технологии Flicker-Free и Blue Light Filter. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана; предусмотрена возможность монтажа на стену.



Приобрести монитор VA2732-MHD-7 можно будет по ориентировочной цене 160 долларов США.

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