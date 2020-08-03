3 августа 2020, 9:45

Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Hisense анонсировала монитор Hard Pro, разработанный специально для требовательных любителей игр.

Показанная модель выполнена по технологии квантовых точек и имеет вогнутую форму.


Полностью технические характеристики панели, к сожалению, не раскрываются. Известно, что радиус кривизны составляет 1000R, благодаря чему достигается эффект погружения в виртуальное пространство.

Монитор с диагональю 27 дюймов обладает разрешением 2К — 2560 × 1440 пикселей. Частота обновления достигает 240 Гц, а время отклика равно 1 мс.

Новинка может похвастаться 130-процентным охватом цветового пространства sRGB, 104-процентным охватом пространства DCI-P3 и 112-процентным охватом цветового пространства AdobeRGB.

Среди прочего упомянуты сертификация HDR600 и поддержка технологии Adaptive Sync, благодаря которой повышается плавность игрового процесса.

В продажу геймерский монитор Hisense Hard Pro поступит в середине текущего месяца по ориентировочной цене 575 долларов США.

(C) 3Dnews
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