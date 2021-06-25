TCL анонсировала носимый внешний дисплей для смартфона или планшета в виде очков

25 июня 2021, 10:45

TCL заявила, что её носимый дисплей в виде очков поступит в продажу уже в следующем месяце в Австралии, а потом выйдет и на другие рынки.

Стоимость устройства, впервые продемонстрированного на онлайн-выставке CES в этом году, составит $680.

TCL называет своё новое устройство NxtWear G и подчёркивает, что это не VR- или AR-гарнитура в привычном понимании. Вместо этого, оно работает в качестве внешнего дисплея для смартфона или компьютера. Очки совмещают два Micro-OLED-дисплея с разрешением 1080p, которые создают эффект просмотра контента на 140-дюймовом экране.

TCL заявляет, что её новое носимое устройство совместимо со всеми смартфонами и компьютерами, которые поддерживают вывод изображения посредством USB Type-C. Соотношение сторон выводимого изображения составляет 16:9. Очки вместе с кабелем весят всего 130 грамм, а стереодинамики встроены в дужки, хотя TCL рекомендует использовать вместе с устройством наушники.

Кроме носимого дисплея на предстоящей выставке MWC 2021 компания TCL покажет и другие новинки, включая детские смарт-часы Movetime 2, стоимостью 149 евро. Они получат 1,54-дюймовый экран, пылевлагозащиту IP65, поддержку 4G с функциями голосовой и видеосвязи.

(С) 3dnews.