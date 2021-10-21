За 6 лет количество специалистов Львова выросло почти на 80%

21 октября 2021, 9:45

За 6 лет IТ-индустрия Львова выросла приблизительно на 80% по количеству специалистов. Сейчас в регионе живет и работает 26,5 тысяч технических специалистов, а количество IТ-компаний в городе выросло на 156% с 2015 года. В сфере IТ регион развивается чуть ли не быстрее других в Украине. Подтверждают это и данные международной IТ-компании GlobalLogic. Количество специалистов в её львовской локации за 3 года увеличилось вдвое.

Развитие львовской IТ-индустрии соответствует общеукраинским тенденциям, а стремительный рост отрасли обусловлен цифровой трансформацией большинства сфер экономики, ростом спроса на IТ-продукты и увеличением количества компаний. При этом в среднем в течение 3 лет локальный IТ-рынок рос в специалистах на 13% ежегодно, а в целом с 2018 года во Львове стало примерно на треть больше IТ-специалистов.Львов остается третьим крупнейшим центром Украины по количеству инженеров. Преимущественно IТ-специалисты вовлечены в проекты в крупных и средних компаниях. Так, около 60% львовских разработчиков сотрудничают с компаниями, имеющими 100+ специалистов. При этом один IТ-специалист во Львове создает 3 рабочих места в технологической и смежных отраслях, что способствует экономическому развитию страны в целом."Львов – вторая по величине локация GlobalLogic. Рост нашей львовской команды опережает темпы развития IТ-индустрии региона по количеству специалистов. Так, осенью 2021-го у нас насчитывается уже 2000 инженеров, то есть на 100% больше, чем в 2018 году. За это время компания открыла 2 современных офиса в регионе и стала одним из первых резидентов львовского IT Park. Наши львовские разработчики работают над различными проектами, но в основном специализируются на разработках в области медицины, медиа, телеком и промышленности. Среди разработок команды – система видео-трансляции Pixellot и эко-приложение EcoHike", – комментирует младший вице-президент GlobalLogic Игорь Костив.С 2018 года GlobalLogic в Украине выросла более чем на 90% до 6900 инженеров. Львов является лидером по темпам роста количества специалистов за последние 3 года среди локаций компании в Украине – разработчиков в региональном офисе стало вдвое больше.МетодологияДля исследования компания использовала данные из открытых источников как DOU и Lviv IT Cluster, а также внутреннюю статистику.