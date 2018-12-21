GlobalLogic оценила популярность украинских технических вузов среди инженеров

21 декабря 2018, 11:45

GlobalLogic представила статистику украинских технических вузов, выпускники которых чаще всего сотрудничают с ІТ-компанией.

По данным GlobalLogic около 16% специалистов компании — выпускники Киевского политехнического института.

В перечень популярных среди ІТ-специалистов вузов также попали Национальный университет “Львовская политехника” (более 11,2% специалистов), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (его окончили более 6% инженеров компании) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (около 5% консультантов).С января 2018 года количество специалистов в GlobalLogic выросло более чем на 900 человек, около 18% из них присоединились к проектам во время учебы или вскоре после окончания вузов. Подавляющее большинство (около 80%) этих молодых специалистов становятся разработчиками программного обеспечения, намного реже тестировщиками (10%), support-инженерами, разработчиками технической документации и HR-специалистами. Молодые инженеры, согласно внутренней статистике, попадают преимущественно на позицию джуниор-специалиста или стажера. Однако почти 5% молодых специалистов присоединились к компании как специалисты уровня middle."Около 10% наших инженеров в Украине — студенты или молодые специалисты, мы хотим, чтобы еще больше молодых инженерных талантов присоединяясь к компании в будущем: количество наших обучающих программ для перспективных специалистов в рамках направления GlobalLogic Education растет из года в год. В прошлом году к компании присоединилось около 300 молодых специалистов, в этом более 400", — отметил Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе.