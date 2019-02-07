Украинские инженеры помогают создавать 70% современной музыки в мире

7 февраля 2019, 11:45

Украинские инженеры GlobalLogic показали программные продукты для записи и сведения треков.

Благодаря этим технологиям создано 70% современной коммерческой музыки в мире, а также саундтреки к известным фильмам и сериалам. Решения разработаны в партнерстве с компанией Avid – мировым лидером в сфере аудио- и видеотехнологий.



“Ежедневно на сервис Spotify загружают около 20 тысяч треков – 1,5 миллиона оригинальных записей ежемесячно. Эти объемы музыкального контента было сложно представить еще 10 лет назад, – говорит Юлия Дубовая, вице-президент по инжинирингу GlobalLogic. – Достичь такой продуктивности помогают современные технологические решения. Медиаиндустрия стала одним из крупнейших потребителей ІТ-продуктов: только за 2017 на инновации в медиа было потрачено $ 60 млрд”.



Технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров GlobalLogic, использовали для записи, сведения и аранжировки музыки в таких фильмах как “Хоббит”, “Мир Юрского периода”, “Дедпул-2”, “Человек-муравей и Оса”, а также в сериале “Игра престолов”. На решения компании во время записи альбомов полагались Maroon 5, Coldplay, Linkin Park и многие другие всемирно известные артисты. Эти продукты для создания музыки пользуются спросом и у популярных украинских исполнителей, например, группы “Океан Ельзи”.



“Благодаря современным технологиям мы создаем музыку быстрее: они помогают записать и свести трек, подготовить ноты для оркестра. Это удобно и позволяет профессионалам работать эффективнее, а у начинающих музыкантов есть возможность самостоятельно создавать качественный контент,” – отмечает Милош Елич, клавишник и аранжировщик группы "Океан Эльзы", кинокомпозитор, музыкальный продюсер.



Avid – это американская компания, которая создает аудио- и видеотехнологии с 1987 года. Уже более 10 лет ее стратегическим партнером является GlobalLogic в Украине. За свои технические продукты Avid получила 2 Оскара, награду Грэмми и 16 Эмми. Созданием решений для записи, обработки, хранения и трансляции медиаконтента занимаются более 200 украинских инженеров компании GlobalLogic. Многие из них являются не только специалистами в разработке или тестировании программного обеспечения, но и профессиональными музыкантами, звукорежиссерами или композиторами.



GlobalLogic — лидер в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Компания помогает клиентам создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира, объединяя стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в разных отраслях.



Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине в США, а инжиниринговые и дизайн-центры расположены по всему миру. Команда делится с клиентами глубокой экспертизой в сферах коммуникаций, автопрома, здравоохранения, технологий, медиа и развлечений, промышленности и полупроводников.