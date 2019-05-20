GlobalLogic инвестировала $1,5 млн в развитие ІТ-специалистов

20 мая 2019, 11:45

Группа компаний GlobalLogic подвела итоги деятельности в Центральной и Восточной Европе в 2018 году.

В рамках региона, куда входят 13 инжиниринговых центров в Украине, Польше, Словакии и Хорватии, только за прошлый год группа компаний инвестировала $1.5 млн в профессиональное развитие и повышение квалификации местных специалистов. Значительная часть этих вложений приходится на инженерные таланты в Украине.



По итогам прошлого финансового года (1 апреля 2018 года – 31 марта 2019) бизнес группы компаний GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе вырос на 27.6%. На долю региона приходится 46.6% всей выручки группы компаний в прошлом финансовом году.



“Украина занимает важное место в региональной структуре компаний. В прошлом календарном году доход GlobalLogic в Украине вырос на 32%, тогда как локальный IT-рынок растет в среднем на 20-25% в год, – комментирует Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе, – аналогичным образом выросла наша прибыль, которую мы не выводим из страны, а полностью используем для развития бизнеса в Украине. Мы ожидаем, что дальнейшая консолидация усилий в Центральной и Восточной Европе увеличит рост показателей компании и наши возможности еще больше инвестировать в инновационный потенциал страны и всего региона”.



Компания активно развивает украинских ІТ-специалистов в рамках инициативы GlobalLogic Education: сотрудничает с ведущими техническими вузами региона, поддерживает проведение крупнейших отраслевых событий, а также лекций, профессиональных тренингов и семинаров.



В Украине GlobalLogic сотрудничает с 13 ведущими техническими вузами страны. В четырех из них действуют учебные лаборатории, созданные при поддержке компании. На базе лабораторий университеты проводят обучение в рамках существующий образовательных программ, а также дополнительные тренинги повышения квалификации молодых специалистов.



Только в Украине участниками мероприятий, организованных при поддержке GlobalLogic в 2018 году, стало около 10 тыс технических специалистов. Также в прошлом году более 600 молодых специалистов без коммерческого опыта сделали свои первые шаги в IТ благодаря инициативам GlobalLogic.