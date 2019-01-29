GlobalLogic консолидирует бизнес в Центральной и Восточной Европе. 13 локальных центров разработки, которые объединяют около 6000 технических специалистов из Украины, Польши, Словакии и Хорватии будут сотрудничать для поиска новых проектов и реализации уже существующих.
Европейский рынок – одно из стратегических направлений для GlobalLogic. Дальнейшие шаги компании по усилению присутствия в Европе включают консолидацию работы всех инжиниринговых центров в регионе. Это поможет привлекать больше новых клиентов, укрепить сотрудничество инженеров в крупнейших европейских городах, позволит создавать больше инновационных продуктов и развивать экспертизу ІТ-профессионалов во всех странах региона. Например, для старта проекта необходима определенная техническая экспертиза, которая уже есть у инженеров GlobalLogic в Польше, а для дальнейшего его развития – участие специалистов, которые есть у GlobalLogic в Киеве, Харькове или Львове. Успешно реализовать этот проект можно, только объединив усилия инженеров из разных стран.
Для компании в целом это означает рост бизнеса во всех центрах разработки в регионе. Для инженеров это также означает повышение мобильности и возможности сотрудничать с компанией из любой локации GlobalLogic.
Регион Центральной и Восточной Европы в GlobalLogic возглавит старший вице-президент компании Игорь Беда, который с 2014 года занимает должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.
“Создание кросс-региональных объединений в структуре компаний – тренд в мировом IT-бизнесе. Это позволяет объединять преимущества отдельных центров разработки и предоставлять нашим клиентам более качественный и профессиональный сервис, – комментирует Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе, – для наших инженеров это возможность участвовать в инновационных R&D-проектах и получать опыт сотрудничества с коллегами из разных стран.“
Европейский рынок переживает активный спрос на цифровую трансформацию бизнеса и создание цифровых продуктов в самых разных отраслях экономики. В 2018 году инвестиции в R&D в Европейском союзе выросли на 14% и составили по некоторым оценкам около 375 млрд. долларов. Уже сейчас европейские компании испытывают нехватку технических специалистов, которая к концу 2019 года, по некоторым прогнозам, составит от 500 до 900 тысяч технических специалистов.
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