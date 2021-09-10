OPPO сообщает о расширении деятельности в Центральной и Восточной Европе

10 сентября 2021, 13:23

Ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO объявляет о начале операционной деятельности в Центральной и Восточной Европе.

Деятельность будет охватывать региональный хаб-офис в Варшаве, эксплуатационную инфраструктуру в одиннадцати странах, где представлен бренд, центр тестирования в Румынии и комплексные производственные мощности в Турции.

Операционная деятельность будет осуществляться в Варшаве, Польша, под руководством Джонни Чжана, президента ОРРО в регионе. Бренд OPPO уже представлен в таких странах, как Чехия, Венгрия, Казахстан, Молдова, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Турция, Украина и Узбекистан, где компания предоставляет услуги более чем 400 миллионам человек. OPPO также продемонстрировала свое намерение развиваться в регионе. Она инвестировала средства в полноценный производственный комплекс в Турции, где будут выпускать смартфоны популярных Reno и A серий и где уже работает более 800 местных жителей. Кроме того, OPPO создала центр тестирования в Румынии, чтобы и дальше поддерживать долгосрочные планы деятельности бренда в регионе.



Джонни Чжан, президент ОРРО Центральной и Восточной Европы, сказал: «Сегодня мы отмечаем кульминационный момент упорной работы, которая длилась более двух лет и была направлена на расширение нашего присутствия в регионе. Открыв производственное предприятие в Турции, на котором работает более 800 местных жителей, и создавая команды во всем регионе, OPPO разрабатывает стратегию присутствия в регионе на длительный срок».

Центральная и Восточная Европа чрезвычайно важна для OPPO, что подтверждают значительные регулярные инвестиции, которые мы осуществляем в регионе. Здесь не только широко представлена линейка смартфонов. В дополнение к этому мы можем заявить о синергии между OPPO и локальными пользователями бренда».

В ходе выступления на презентации Бен Стэнтон, менеджер по исследованиям Canalys, заметил: «Пользователи хотят смартфон с камерой мирового класса, современным дисплеем и мощным аккумулятором. А еще они хотят надежный бренд, который инвестирует на местном уровне и привлекает к работе местные кадры. OPPO снискал расположение на рынке Центральной и Восточной Европы, потому что это авторитетный жизнеспособный бренд, с которым потребители стремятся взаимодействовать и которому могут доверять».

Ожидается, что в конце 2022 года в Центральной и Восточной Европе будет около 20 миллионов пользователей 5G и их количество возрастет до 200 миллионов в течение следующих пяти лет. OPPO — лидер мировых стандартов 5G, что доказывает первый коммерческий 5G смартфон, выпущенный компанией в 2019 году и доступный европейскому рынку. Этот смартфон станет идеальным партнером для операторов и розничных сетей, стремящихся воспользоваться возможностями, скоростью и гибкостью сети 5G.

«В сфере 5G OPPO сотрудничает более чем с 80 операторами по всему миру. Компания уже подала более 3 тысяч патентов, связанных со стандартами 5G, — отметил Джонни Чжан. — Мы также поддерживаем тесные связи с операторами Центральной и Восточной Европы, чтобы гарантировать, что смартфоны OPPO полностью оптимизированы и способны обеспечить преимущества 5G пользователям в регионе».

Инновации в сфере 5G для ОРРО лишь одно из многих направлений технологического развития. Имея шесть научно-исследовательских институтов, пять научно-исследовательских центров и более 10 тысяч сотрудников по всему миру, задействованных в научно-исследовательской деятельности, OPPO внедряет инновации во многих важных для пользователей сферах. Компания совершенствует технологию зарядки аккумулятора, фото- и видеофункции с использованием АI, а также развивает 6G. OPPO взяла на себя обязательство и дальше расширять возможности своего оборудования, программного обеспечения и дизайна.

Миссия OPPO — «Технологии для человечества, доброта для всего мира». Вспомнив об этом, Джонни Чжан подчеркнул: «Смартфоны — это наиболее личная технология OPPO. И мы видим свою роль в том, чтобы обеспечивать пользовательский опыт, который позволит людям сделать больше благодаря нашим технологиям и инновациям. Наша цель — создать технологию, которая будет приносить людям пользу: улучшит взаимодействие, увеличит производительность, а также раскроет их творческий потенциал».

Джонни Чжан также объявил о лонче OPPO Reno6 серии в Центральной и Восточной Европе. Серия представлена тремя моделями — каждая с невероятными возможностями для создания фотографий или видео, инновационной технологией зарядки, а также с мощным процессором. ОРРО Reno6 серия позволяет потребителям из Центральной и Восточной Европы беспрепятственно пользоваться всеми нужными функциями: общаться с семьей и друзьями, использовать приложения для работы, развлечений, занятий спортом и т. д.ОРРО Reno6 серия в 4G и 5G версиях предлагает идеально спроектированный смартфон с превосходным дизайном, предоставляющий расширенные возможности активным пользователям во всем регионе.