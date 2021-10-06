Xiaomi возглавила рынок 5G-смартфонов в Центральной и Восточной Европе

Компания Strategy Analytics обнародовала статистику по рынку смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) в Центральной и Восточной Европе. Лидером отрасли стала китайская компания Xiaomi.
По итогам третьего квартала текущего года Xiaomi заняла 41,8 % названного рынка. Для сравнения: годом ранее эта компания удерживала только 4,3 % обозначенной отрасли. За год спрос на 5G-устройства Xiaomi в Центральной и Восточной Европе взлетел на 5700 %.
На втором месте находится Apple с результатом приблизительно 26,0 % по итогам третьего квартала текущего года. В третьей четверти 2020-го доля «яблочной» империи равнялась нолю.
Замыкает тройку южнокорейский гигант Samsung с результатом 11,5 % против 34,3 % годом ранее. Таким образом, три названные компании сообща удерживают практически 80 % указанного рынка.
В первую пятёрку также вошли Realme и OnePlus с результатом соответственно 7,2 % и 2,5 %. В целом, спрос на 5G-смартфоны среди европейцев устойчиво растёт.
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