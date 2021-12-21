Apple захватила четверть мирового рынка 5G-смартфонов

21 декабря 2021, 10:45

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что глобальный рынок смартфонов с поддержкой 5G продолжает стремительно развиваться.

При этом лидером является Apple — как в штучном, так и в денежном выражении.

В течение третьего квартала уходящего года поставки 5G-аппаратов выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом общая выручка от продаж таких устройств увеличилась в три раза.Apple удерживает приблизительно четверть глобальной отрасли 5G-смартфонов в штучном исчислении. На втором месте находится китайская Xiaomi, но рост поставок 5G-аппаратов этой компании в прошлом квартале практически остановился. Замыкает тройку южнокорейский гигант Samsung, спрос на устройства которого растёт во многих регионах по всему миру.Кроме того, в рейтинг ведущих игроков мирового рынка аппаратов с поддержкой 5G входят Oppo, Vivo, Honor и Realme (в порядке уменьшения доли).Отмечается, что наиболее высокие темпы роста поставок 5G-смартфонов демонстрирует бренд Honor, отделившийся от Huawei в связи с американскими санкциями. В квартальном исчислении отгрузки 5G-аппаратов Honor подскочили на 194 %.