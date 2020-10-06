Рынок процессоров для планшетов взлетел благодаря пандемии

6 октября 2020, 14:15

Компания Strategy Analytics зафиксировала резкий рост мирового рынка процессоров, используемых в планшетных компьютерах.

Рывок объясняется пандемией, из-за которой пользователи начали в массовом порядке скупать дополнительные компьютерные устройства.Во втором квартале текущего года выручка поставщиков чипов для планшетов достигла $556 млн. Это на четверть — 26 % — больше по сравнению с результатом за тот же период 2019-го.Крупнейшим игроком отрасли является Apple: на долю «яблочной» империи пришлось 43 % от общего размера выручки на рынке процессоров для планшетов. На втором месте находится Intel с результатом в 18 %, а замыкает тройку Qualcomm с 15 %.Таким образом, эти компании контролируют три четверти (76 %) мирового рынка. В пятёрку ведущих поставщиков также входят MediaTek и Samsung LSI.