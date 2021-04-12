Xiaomi создаст собственный процессор для смартфонов с поддержкой 5G

12 апреля 2021, 13:15

Ресурс DigiTimes сообщает о том, что два крупных китайских поставщика смартфонов проектируют собственные процессоры для аппаратов, поддерживающих сети пятого поколения (5G).

Утверждается, в частности, что 5G-чип создаёт Xiaomi. Эта компания уже имеет опыт разработки процессоров для смартфонов: так, ещё в 2017 году компания выпустила изделие Surge S1.



Кроме того, собственный процессор с модемом 5G может появиться у OPPO. Наконец, отмечается, что над новыми чипами с поддержкой сетей пятого поколения работает UNISOC (ранее — Spreadtrum).



По имеющимся данным, Xiaomi и OPPO выпустят 5G-решения в конце этого или в начале следующего года. Процессоры обеспечат возможность работы в диапазоне ниже 6 ГГц. Выпуск чипов поможет компаниям уменьшить зависимость от сторонних разработчиков — прежде всего Qualcomm и MediaTek.

По подсчётам аналитиков Digitimes Research, в 2020 году поставки 5G-смартфонов на мировом рынке составили от 280 до 300 млн штук. В текущем году ожидаются отгрузки приблизительно 550 млн аппаратов с поддержкой сотовой связи пятого поколения.

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