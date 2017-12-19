19 декабря 2017, 17:15

Huawei реализует образовательные программы для ведущих украинских ВУЗов

Huawei инициирует образовательные программы, направленные на поддержку студентов технических факультетов ведущих украинских вузов.



Huawei как мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий играет ключевую роль во внедрении сети 3G в Украине. Телекоммуникационная отрасль страны входит в активную стадию развития, что требует профессиональных кадров для запуска сетей четвертого и пятого поколения.



Образовательные программы Huawei призваны стимулировать украинских студентов узнавать больше об информационно-телекоммуникационных технологиях для дальнейшего развития связи в Украине. Чтобы сделать полезный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, Huawei реализует обучающие инициативы совместно с высшими образовательными учреждениями страны.



В прошлом году Huawei подписала 2 меморандума о сотрудничестве с ведущими вузами Украины. Согласно условиям договора с НТУУ «КПИ им. И. Сикорского», дважды в год компания финансировала выплату стипендий лучшим студентам технических специальностей, связанных с телекоммуникациями. Всего Huawei выплатила учащимся этого вуза 26 стипендий. А в рамках сотрудничества с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко Huawei оборудовала один из учебных классов учреждения компьютерными мониторами и проектором.



Также с 2016 года Huawei проводит образовательную программу «Семена для будущего» для лучших студентов технических факультетов. 20 студентов уже посетили Пекин и Шэньчжэнь, где в течение 2 недель изучали основы работы с технологиями 3G и 4G, а также прослушали базовый курс китайского языка. В рамках программы для украинских студентов провели и несколько экскурсий по достопримечательностям Поднебесной.



8 декабря Huawei подвела итоги очередного этапа программы «Семена для будущего», завершившегося в 2017 году. На встрече с руководителями и студентами 12 вузов представители Huawei обсудили новые возможности сотрудничества между сферой образования и бизнесом, в частности перспективу грантовых программ. Во время мероприятия состоялась видеоконференция, посвященная торжественному открытию второго класса Авторизированной сетевой и информационной академии Huawei (HAINA) на факультете радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУ им. Тараса Шевченко. Открытие еще одного класса позволит вдвое увеличить количество слушателей курсов сетевых технологий.



«Huawei планирует расширять программу. Мы считаем, что молодые таланты должны иметь возможность делать свой вклад в развитие информационно-коммуникационных технологий и способствовать развитию цифрового общества в Украине», — отметил Чжоу Хаодзе, директор Huawei Ukraine.

