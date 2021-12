9 декабря 2021, 12:45

Телеком-разработка украинских инженеров победила на RDK Hackathon 2021

Решение по интеграции VoIP (Voice over IP) в программное обеспечение RDK-B (Reference Design Kit for Broadband), предложенное украинской командой GlobalLogic, стало победителем хакатона RDK 2021.



Новая технология вводит стандартизированный подход для телефонных звонков через домашние маршрутизаторы на базе RDK-B и позволяет использовать широкополосные каналы доступа к интернету вместо мобильных сетей. Решение базируется на Asterisk – фреймворке с открытым кодом для IP-телефонии. Пользователи могут подключить несколько VoIP телефонов к маршрутизатору и создать офисную или домашнюю инфраструктуру для внутренних звонков. При этом внешний номер от провайдера IP-телефонии может быть один для всех устройств, а благодаря возможности приоритизации трафика на стороне провайдера можно добиться лучшего качества связи, чем в современных VoIP-приложениях для смартфонов.



Это уже второй ежегодный хакатон, организованный сообществом RDK. Он высоко оценивает команды, имеющие глубокую экспертизу в разработке программного обеспечения для домашних маршрутизаторов, медиаплееров и IoT-устройств на базе платформы RDK. В 2021 году в хакатоне участвовало 38 команд из разных стран мира. Судьями конкурса стали архитекторы и технические лидеры из разных компаний, являющиеся членами сообщества.



«Эта награда – признание нашего опыта и экспертизы в сфере телекоммуникаций. Уже много лет мы помогаем разным компаниям – от производителей микросхем для сетевого оборудования до крупных интернет-провайдеров – разрабатывать программные решения на основе RDK-B, OpenWrt/prpl и проприетарных стеков для удовлетворения актуальных потребностей пользователей. Как участник open-source сообщества RDK, GlobalLogic будет помогать другим компаниям-членам внедрять программное обеспечение RDK-B в своих отраслях и делиться своими знаниями и опытом», – прокомментировал Богдан Богуш, ведущий инженер и лидер украинской команды от GlobalLogic на хакатоне.



Планируется, что VoIP решение станет частью демо-набора RDK для устройств широкополосного доступа (Reference Design Kit for Broadband).