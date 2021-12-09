Телеком-разработка украинских инженеров победила на RDK Hackathon 2021

Решение по интеграции VoIP (Voice over IP) в программное обеспечение RDK-B (Reference Design Kit for Broadband), предложенное украинской командой GlobalLogic, стало победителем хакатона RDK 2021.
Новая технология вводит стандартизированный подход для телефонных звонков через домашние маршрутизаторы на базе RDK-B и позволяет использовать широкополосные каналы доступа к интернету вместо мобильных сетей. Решение базируется на Asterisk – фреймворке с открытым кодом для IP-телефонии. Пользователи могут подключить несколько VoIP телефонов к маршрутизатору и создать офисную или домашнюю инфраструктуру для внутренних звонков. При этом внешний номер от провайдера IP-телефонии может быть один для всех устройств, а благодаря возможности приоритизации трафика на стороне провайдера можно добиться лучшего качества связи, чем в современных VoIP-приложениях для смартфонов.
Это уже второй ежегодный хакатон, организованный сообществом RDK. Он высоко оценивает команды, имеющие глубокую экспертизу в разработке программного обеспечения для домашних маршрутизаторов, медиаплееров и IoT-устройств на базе платформы RDK. В 2021 году в хакатоне участвовало 38 команд из разных стран мира. Судьями конкурса стали архитекторы и технические лидеры из разных компаний, являющиеся членами сообщества.
«Эта награда – признание нашего опыта и экспертизы в сфере телекоммуникаций. Уже много лет мы помогаем разным компаниям – от производителей микросхем для сетевого оборудования до крупных интернет-провайдеров – разрабатывать программные решения на основе RDK-B, OpenWrt/prpl и проприетарных стеков для удовлетворения актуальных потребностей пользователей. Как участник open-source сообщества RDK, GlobalLogic будет помогать другим компаниям-членам внедрять программное обеспечение RDK-B в своих отраслях и делиться своими знаниями и опытом», – прокомментировал Богдан Богуш, ведущий инженер и лидер украинской команды от GlobalLogic на хакатоне.
Планируется, что VoIP решение станет частью демо-набора RDK для устройств широкополосного доступа (Reference Design Kit for Broadband).
Последние новости
- Интернет | Вчера, 13:45
YouTube запускає програму YouTube Shorts Fund в Україні
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite уже в Украине
- Безопасность | Вчера, 12:45
Телеком-разработка украинских инженеров победила на RDK Hackathon 2021
- Связь | Вчера, 12:15
На первой в Украине Smart Factory 5G успешно протестировали ДУ
- Интернет | Вчера, 11:45
Мировые рынки перестали бояться "омикрона"
- Бизнес | Вчера, 11:15
Портативные наушники KOSS UR10i
- Софт | Вчера, 10:45
Новая прошивка для QSA NFAS XEVO 2.1.0 с поддержкой синхронной репликации
- Бизнес | Вчера, 10:15
Cougar та HellRaisers підписали договір про співпрацю
- Гаджеты | Вчера, 9:45
Вже в продажу: електропечі ТМ Ariete у вітнажному стилі
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 15:36
ColorWay USB Type-C 2.4А 1м Multicolor (CW-CBUC018-MC) - разноцветный USB Type-C-кабель на 2.4А!
- Аналитика | 6 декабря, 7:17
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - Ajax Systems представила проводные продукты Fibra на Special Event
- Обзоры | 29 ноября, 8:45
Nokia Go Earbuds+ (TWS-201) – TWS за копейки!
- Обзоры | 25 ноября, 9:40
Nokia C30 – 6,82-дюймовый дисплей и самый емкий аккумулятор!
- Аналитика | 23 ноября, 9:22
Самое интересное за неделю. Выпуск №80 - cтарт продаж vivo TWS 2 Series и Y21 в Украине
- Фотогалереи | 15 ноября, 7:38
Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC
- Фотогалереи | 15 ноября, 6:35
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Moto Watch 100
- Обзоры | 9 ноября, 6:41
Hator Starfall Outemu Blue (HTK-609) – твоя первая механика с эффектной подсветкой
- Аналитика | 7 ноября, 9:32
Самое интересное за неделю. Выпуск №79 - OPPO презентует часы OPPO Watch Free, а Rocket тестирует подписку Rocket Plus
Популярные новости
- Железо | 7 декабря, 15:30
DeepCool представляє блоки живлення серії PQ-M 5.00
- Интернет | Вчера, 13:45
YouTube запускає програму YouTube Shorts Fund в Україні 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite уже в Украине 0.00
- Безопасность | Вчера, 12:45
Телеком-разработка украинских инженеров победила на RDK Hackathon 2021 0.00
- Связь | Вчера, 12:15
На первой в Украине Smart Factory 5G успешно протестировали ДУ 0.00
- Интернет | Вчера, 11:45
Мировые рынки перестали бояться "омикрона" 0.00
- Бизнес | Вчера, 11:15
Портативные наушники KOSS UR10i 0.00
- Софт | Вчера, 10:45
Новая прошивка для QSA NFAS XEVO 2.1.0 с поддержкой синхронной репликации 0.00
- Бизнес | Вчера, 10:15
Cougar та HellRaisers підписали договір про співпрацю 0.00