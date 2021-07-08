За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвое

8 июля 2021, 10:45

За 2 года спрос на IT-специалистов с опытом от 5 лет вырос вдвое. Если в мае 2019 на jobs.dou.ua для таких специалистов было открыто около 600 вакансий, то в мае 2021 — 1200.

Это 12% от всех вакансий рынка, что на 13% больше, чем 2 года назад.

Активность кандидатов и компаний также изменилась, особенно за последний год. Если в апреле 2020, во время жесткого карантина, на 1 вакансию откликались десять специалистов, то сейчас — один. Это говорит о том, что специалисты с опытом чаще получают предложения от компаний, чем ищут работу.

“Некоторые кандидаты могут получить больше десяти предложений в день. А на решение о сотрудничестве влияет сразу несколько факторов. Поэтому только правильная их комбинация может помочь компаниям завоевать внимание инженера. Одни из этих факторов — интересные проекты и возможности для развития”, — комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу, GlobalLogic.

По данным GlobalLogic, главный критерий выбора компании для специалистов — ее репутация. Этот пункт считает важным четверть IT-специалистов. Далее идут интересные проекты и возможность роста — эти пункты отметили по 20% разработчиков. Также инженеру важно получать своевременную обратную связь, достаточное внимание к достижениям и возможности для обучения. Так, 67% опытных разработчиков (Senior Software Developer) уделяют время на саморазвитие. Непрофессиональный менеджмент, устаревшие технологии, сложная коммуникация в команде и с заказчиком могут стать причиной отказа от сотрудничества. При этом 70% инженеров в Украине довольны проектами и работой в целом.

На глобальном уровне 70% IT-специалистов больше всего обращают внимание на языки, фреймворки и другие технологии при выборе работы. Для более половины приоритетна хорошая атмосфера в офисе и коллективе, а 45% хотят иметь гибкий и адаптивный график работы.