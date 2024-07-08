MSI представляет новые мини-ПК серии Cubi NUC

8 июля 2024, 17:15

Компания MSI, ведущий мировой производитель компьютерного оборудования, представляет новые мини-компьютеры серии Cubi NUC, которые стали лауреатами престижной премии Red Dot 2024.

Этот успех подчеркивает приверженность MSI инновациям и неуклонное стремление к совершенству в продуктовом дизайне.

Компактные компьютеры серии Cubi NUC – модели Cubi NUC 1M, Cubi NUC 1MG и Cubi NUC 13MQG – идеально впишутся в современное офисное или домашнее пространство. Отражая общее стремление MSI к устойчивому развитию и защите окружающей среды, особенностью этой серии является экологичность: в самом устройстве применяется переработанный пластик, а в его упаковке – переработанная целлюлоза.



Кроме того, эксклюзивное приложение Power Meter выдает данные об энергопотреблении и влиянии пользователя на экологию, что позволяет принимать информированные решения относительно энергоэффективных методов работы. Измеряя воздействие компьютеров на окружающую среду, пользователи получат информацию о своем углеродном следе и смогут предпринять активные меры по его сокращению. Power Meter также позволяет активировать энергосбережение одним нажатием на кнопку.



Устройство наделено высокоскоростным периферийным интерфейсом Thunderbolt 4 и поддерживает электропитание по стандарту Power Delivery. Используя по паре портов Thunderbolt и HDMI, к мини-компьютеру можно подключить до четырех дисплеев одновременно. Поддерживается функция MSI Power Link: устройство будет включаться по нажатию на кнопку питания монитора MSI (некоторых совместимых моделей) – удобно, если мини-компьютер закреплен на задней панели монитора. В конфигурацию серии Cubi NUC также входят два порта 2.5G Ethernet и память DDR5, а модель Cubi NUC 13MQG поддерживает технологию vPro, которая повышает уровень киберзащиты.

Серия Cubi NUC от MSI – это мини-компьютеры, сочетающие превосходный дизайн с передовыми технологиями и экологичностью. В 2024 году она была удостоена престижной награды Red Dot Design Award. Благодаря высокой производительности, инновационным функциям и поддержке до четырех дисплеев одновременно, такое устройство станет отличным выбором для широкого спектра применений. Кроме того, серия Cubi NUC свидетельствует об экологической ответственности компании MSI.