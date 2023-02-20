MSI Cubi 5 12M — мини-ПК с безграничными возможностями

20 февраля 2023, 11:15

Компания MSI представляет Cubi 5 12M – миниатюрный бизнес-компьютер с мощным процессором, эксклюзивным программным обеспечением и интерфейсом Thunderbolt 4.

Cubi 5 12M – это миниатюрный компьютер в корпусе объемом менее 0,7 л. Несмотря на компактный размер, который позволит сэкономить место на рабочем столе, он обладает весьма внушительным потенциалом, доступным в виде различных аппаратно-программных конфигураций, ориентированных на многозадачность. Он может оснащаться 10-ядерным процессором Intel Core i7 12-го поколения с графическим ядром Iris Xe – отличное решение для работы с графическими материалами. Среди интерфейсов – видеовыходы HDMI и DisplayPort, а также порт Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой видеосигнала с разрешением до 8K. Таким образом, к мини-компьютеру Cubi 5 12M можно подключить три дисплея одновременно.Два контроллера проводной сети – для подключения к интернету и интранету – позволят повысить уровень корпоративной кибербезопасности, чему также способствуют криптопроцессор TPM 2.0 и эксклюзивное программное обеспечение Cloud Center. Последнее предназначено для защищенного обмена данными между Cubi 5 12M и мобильными устройствами в пределах одного домена. Кроме того, приложение Cloud Center позволяет управлять процессорными и сетевыми ресурсами, распределяя их под текущие задачи наиболее эффективным образом.