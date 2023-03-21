Мини-компьютер PRO DP10 13M от MSI

21 марта 2023, 12:45

MSI представляет PRO DP10 13M – миниатюрный бизнес-компьютер с передовыми технологиями: мощным процессором, эксклюзивным программным обеспечением и интерфейсом Thunderbolt 4.

PRO DP10 – это миниатюрный компьютер в корпусе объемом менее 1,1 л. Несмотря на компактный размер, который позволит сэкономить место на рабочем столе, он обладает весьма внушительным потенциалом, доступным в виде различных аппаратно-программных конфигураций, ориентированных на многозадачность. Он может оснащаться 12-ядерным процессором Intel Core i7 13-го поколения с графическим ядром Iris Xe – отличное решение для работы с графическими материалами. Среди интерфейсов – видеовыходы DisplayPort, HDMI и D-Sub, а также порт Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой видеосигнала с разрешением до 8K. Таким образом, к мини-компьютеру PRO DP10 можно подключить три дисплея одновременно – для еще более продуктивной работы в многозадачном режиме, чему также способствует большой объем оперативной памяти (до 64 ГБ) с двухканальной архитектурой.Для подключения к проводным и беспроводным сетям с высокой скоростью и низкой латентностью у компьютера имеются контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E, а для периферийных устройств есть порт USB 3.2 Gen2 в виде удобного обратимого разъема Type-C. Для повышения уровня информационной безопасности компьютер оснащается криптопроцессором TPM 2.0, который помогает защитить конфиденциальные данные с помощью шифрования, и физическим Кенсингтонским замком, предотвращающим кражу устройства.Эксклюзивное программное обеспечение Cloud Center предназначено для защищенного обмена данными между PRO DP10 и мобильными устройствами в пределах одного домена. Всего одним щелчком мыши можно будет автоматически скопировать фотографии, видеоролики и любые другие файлы со смартфона в заданное местоположение в локальной сети – безопасное частное облачное хранилище. Cloud Center поддерживает пакетную загрузку – можно выбрать несколько файлов для одновременного копирования на облако или скачивания с него. Еще одно приложение – MSI Center – позволяет управлять процессорными ресурсами, распределяя их под текущие задачи наиболее эффективным образом.