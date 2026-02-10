MSI PRO DP10 A14MG: тонкий и мощный мини-компьютер для современного бизнеса

10 февраля 2026, 11:45

Компания MSI представляет PRO DP10 A14MG – тонкий мини-компьютер в корпусе объемом всего 1,1 л, разработанный для современных бизнес-применений, требующих высокой производительности, всеохватывающей кибербезопасности и экономии пространства.

Несмотря на свою компактность, PRO DP10 A14MG наделен десктопным процессором Intel Core i7 14-го поколения, обеспечивающим скорость и отзывчивость, необходимые для многозадачности, обработки больших объемов данных и эффективного ведения корпоративных рабочих процессов.

Разработанный для офисных и коммерческих пространств, PRO DP10 A14MG поддерживает подключение трех дисплеев одновременно и предлагает два порта 2.5G Ethernet для проводной сети. Конфигурация его интерфейсов может настраиваться. Вместо стандартной комбинации «HDMI + 2.5G Ethernet» опционально доступны «HDMI + COM», «DP + 2.5G Ethernet», «DP + COM», «VGA + 2.5G Ethernet» и «VGA + COM». Такая гибкость делает устройство пригодным для самых разных сценариев использования – от киосков самообслуживания и кассовых терминалов до цифровых вывесок и офисных рабочих мест.



Среди защитных средств можно отметить охранную сигнализацию и дискретный криптопроцессор TPM 2.0. Встроенный динамик обеспечивает базовую аудиосвязь – для уведомлений или голосового общения. В рамках усилий MSI, связанных с устойчивым развитием, корпус устройства изготавливается из переработанных материалов. Защите окружающей среды способствует также утилита MSI Power Meter, которая позволяет моментально активировать энергосберегающий режим, отследить выбросы углерода и оценить стоимость расходуемой электроэнергии, так что пользователи получают ценную информацию, нужную для управления своим энергопотреблением и осуществления более экологичной деятельности.



Мини-компьютер совместим с VESA-крепежом и оснащен улучшенным кабельным органайзером, который помогает аккуратно и надежно проложить подключаемые кабели даже в ограниченном пространстве. Для удобства эксплуатации устройство может включаться и выключаться с помощью кнопки питания совместимого монитора MSI (технология Power Link).

В целом, сочетание высокой производительности, большого числа разнообразных интерфейсов, компактности и экологичности делает мини-компьютер PRO DP10 A14MG отличным решением для современного бизнеса.