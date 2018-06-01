MSI представляет новый ультратонкий моноблок PRO 24X

1 июня 2018, 12:15

Компания MSI представляет PRO 24X – новый моноблок, выполненный в невероятно тонком корпусе толщиной всего 6,5 мм.

Элегантная металлическая подставка с лаконичным дизайном гармонично дополняет ультратонкий дисплей, чья задняя поверхность привлекает взгляд стильной современной отделкой из отшлифованного металла. Моноблок PRO 24X оснащается ЖК-панелью класса IPS с технологией моментальной оптимизации цветопередачи и яркости под различные типы отображаемого контента. Благодаря исчезающе тонкой экранной рамке (всего 2,2 мм) дисплей идеально впишется в интерьер современного офиса и позволит полностью сфокусироваться на работе.

Обновление конфигурации обычных моноблоков, как правило, представляет собой непростую задачу, однако модель PRO 24X позволяет с легкостью установить или заменить 2,5-дюймовый накопитель. Кроме того, при наличии процессора Intel® Core™ i3 или выше данный моноблок поддерживает накопители на базе памяти Intel Optane, которые отличаются высокой скоростью передачи данных, низкой латентностью и долгим сроком службы. Кроме того, он позволяет установить один твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 (NVMe/PCIe), что обеспечит максимально быструю загрузку операционной системы и приложений.



Продукты MSI для корпоративных пользователей всегда отличались высоким качеством и развитыми средствами информационной безопасности. В модели PRO 24X реализовано сразу два интерфейса проводной сети, которые гарантируют бесперебойное подключение к интернету или интранету, а эксклюзивная прошивка BIOS, подкрепленная соответствующими аппаратными технологиями, обеспечивает конфиденциальность корпоративных данных и защиту от хакеров.