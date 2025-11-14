MSI представляет новый Cubi 5 – мини-компьютер для продуктивной работы

14 ноября 2025, 12:15

Компания MSI объявляет о выпуске Cubi 5 1M – мини-компьютера нового поколения, в котором сочетаются высокая производительность, интеллектуальная эффективность и эстетичный дизайн.

В корпусе объемом всего 0,83 л скрывается весьма мощный процессор Intel Core i7, который подходит для широкого круга бизнес-приложений и продуктивной работы в многозадачном режиме.

Cubi 5 1M способен выводить изображение по интерфейсам Thunderbolt 4, HDMI и DisplayPort сразу на три дисплея одновременно, а пара Ethernet-портов (стандартов 2.5G и 1G) гарантирует быстрое, стабильное и защищенное проводное сетевое подключение. Такая функциональность будет востребована и корпоративными пользователями, и частными профессионалами.



Благодаря совместимости с VESA-крепежом данный мини-компьютер можно установить на стену или закрепить на задней панели монитора, чтобы сэкономить место на рабочем столе. Если устройство установлено в труднодоступном месте, полезным будет опциональный внешний выключатель.



Технология MSI Power Link позволяет включать Cubi 5 1M вместе со совместимым монитором MSI, что будет особенно удобным, когда мини-компьютер закреплен позади монитора. А всем, кто заботится о окружающей среде и стремится к экологичным привычкам при использовании компьютерного оборудования, полезной окажется утилита MSI Power Meter. С ее помощью можно рассчитать углеродный след и расходы на электричество, а также одним щелчком мыши активировать энергосберегающие настройки.

Интеллектуальный и невероятно компактный, мини-компьютер MSI Cubi 5 1M будет отличным выбором для современного офиса или дома, цифровых табло и розничных магазинов, а также образовательных учреждений.