Смарт-монитор MSI Modern MD272UPSW

4 апреля 2025, 13:15

MSI объявляет о выпуске Modern MD272UPSW – своего первого смарт-монитора на платформе Google TV.

Он обладает IPS-панелью с разрешением 4K и широким цветовым охватом (94% Adobe RGB и 98% DCI-P3), что обеспечивает детализированное, реалистичное изображение. Функции Multi Control и KVM, служащие для подключения к двум устройствам одновременно, делают его универсальным выбором как для развлечений, так и для продуктивной работы. Кроме того, монитор оснащен портом USB Type-C (с электропитанием мощностью 65 Вт) и эргономичной подставкой, которая позволяет гибко регулировать положение экрана в пространстве.

Больше не нужно скакать между приложениями, ведь платформа Google TV – это более четырехсот тысяч фильмов, сериалов и многого другого, собранного в одном месте со множества стриминговых сервисов. Нужно немного вдохновения? Получайте рекомендации и используйте поиск Google, чтобы находить всевозможные телешоу в более чем десяти тысячах приложений и смотреть сотни бесплатных каналов в прямом эфире. Просто отдайте голосовую команду виртуальному ассистенту Google, и тот найдет фильмы, организует трансляцию, поставит музыку или задаст настройки дисплея. Чтобы вызвать его, достаточно нажать на кнопку Google Assistant на пульте дистанционного управления.



KVM-переключатель и функция Multi Control позволяют управлять двумя устройствами с одного экрана с помощью одного комплекта периферии (клавиатура + мышь). Например, можно редактировать документы на одном устройстве, просматривая справочные материалы на другом. Или же просто работать на обоих устройствах одновременно в многозадачном режиме. Такая возможность будет полезной и для продуктивной работы, и для учебы, и даже для развлекательных приложений.



Функция Wireless Display позволит проецировать изображение с мобильного устройства на монитор по технологиям Google Cast и Miracast. Бизнес-презентация, чтение рабочей документации или просмотр фотографий в окружении близких – эта возможность будет полезной и для работы, и для повседневных развлечений.

Modern MD272UPSW – это монитор с разрешением 4K, выдающий детализированное изображение с сочными цветами. Одним из него преимуществ является широкий цветовой охват: 94% Adobe RGB, 98% DCI-P3 и 127% sRGB. Точная, реалистичная цветопередача не только придется по вкусу авторам контента и геймерам, но и сделает его отличным выбором для профессиональной работы с изображениями.Помимо встроенных беспроводных контроллеров Wi-Fi и Bluetooth, монитор предлагает интерфейсы HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a, Ethernet (RJ-45) и USB-C (с электропитанием Power Delivery мощностью 65 Вт).Modern MD272UPSW поставляется со встроенным приложением Multi-Platform Streamer Prime, объединяющим в себе различные стриминговые платформы, такие как YouTube, Twitch и Facebook. Просто добавьте свои учетные записи и начинайте трансляции в прямом эфире, используя до четырех платформ одновременно.