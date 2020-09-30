Смартфон Vivo X50e 5G с 32-Мп селфи-камерой и чипом Snapdragon 765G стоит $480

30 сентября 2020, 10:45

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня X50e 5G с операционной системой FunTouch OS 10 на основе Android 10.

Новинка, как отражено в названии, может работать в мобильных сетях пятого поколения.

В аппарат установлен процессор Snapdragon 765G. Он содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Чип работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.



Экран S-AMOLED с диагональю 6,44 дюйма обладает разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек). Непосредственно в область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев, а в небольшом вырезе в верхней части располагается 32-мегапиксельная селфи-камера.



Основная четверная камера вобрала в себя 48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,79, 13-мегапиксельный (f/2,46) телефотомодуль, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный (f/2,4) макромодуль.