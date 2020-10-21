vivo расширяет бизнес в Европе

21 октября 2020, 11:15

vivo, ведущий мировой производитель смартфонов, расширяет свою базу клиентов на европейских рынках.

Во время онлайн-мероприятия для СМИ, проведенного сегодня, компания отметила официальный выход на рынки шести стран - Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании. Выход на рынки новых европейских стран проходит после тщательной подготовки, включая исследования и интервью с 9000 людьми по всей Европе, с целью понять индивидуальные потребности каждого потребителя. Мероприятие для СМИ также дало возможность представителям vivo объявить о ключевых партнерских отношениях, а также о первой линейке смартфонов и сопутствующих устройств для европейского рынка.

vivo открыла свои европейские офисы в ноябре прошлого года. Подчеркивая разнообразие сотрудников компании, представители vivo подчеркнули, что, следуя международной бизнес-стратегии компании «более локально, более глобально», в европейской штаб-квартире в Дюссельдорфе в настоящее время работает команда из более чем 70 человек 16ти национальностей, имеющих опыт работы в различных отраслях индустрии, включая FMCG, автомобилестроение, бытовую электронику, гостиничный бизнес и др. В настоящее время в представительствах новых европейских стран насчитывается около 120 сотрудников, включая группу отраслевых экспертов из каждой из соответствующих стран, чтобы компания могла использовать их ценный личный опыт и локальные инсайты.



Бренд смартфонов vivo был основан в 2011 году, он рос и развивался на основе богатого опыта, накопленного компанией в области производства стационарных и мобильных телефонов с момента ее основания в 1995 году. В настоящее время vivo занимает вторую позицию на китайском рынке смартфонов и является вторым по величине поставщиком в Индии, а также лидирует на рынке Индонезии.



Canalys China Smartphone Market, Canalys India Smartphone Market, Counterpoint Indonesia Samrtphone Market, Q2 2020

vivo присутствует на более чем 30 рынках с долей на мировом рынке 9%, в то же время, если говорить о поставках смартфонов с поддержкой 5G, vivo занимает уверенное третье место с 12,9% за тот же период.

Насчитывая пять производственных мощностей - две из которых в Китае и по одной в Бангладеш, Индии и Индонезии соответственно, - компания vivo гордится тем, что выпустила ряд новинок в индустрии смартфонов. vivo X1 был первым смартфоном со встроенным чипсетом Hi-Fi, vivo X5Max был самым тонким смартфоном в мире, а vivo X20Plus UD - первым смартфоном с технологией сканирования отпечатков пальцев в дисплее. В 2018 году компания vivo выпустила vivo NEX, на основе первого концептуального смартфона APEX, который стал первым по-настоящему безрамочным смартфоном с выезжающей селфи-камерой.