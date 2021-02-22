vivo открывает представительства в Чехии и Румынии

22 февраля 2021, 10:15

vivo, ведущий мировой производитель смартфонов, выходит на рынки Чехии и Румынии. Онлайн-мероприятия для СМИ прошли для обоих рынков, чтобы отметить официальный выход бренда.

Высшее руководство европейской штаб-квартиры vivo в Дюссельдорфе, а также постоянно растущие команды чешского и румынского офисов, которые в настоящее время укомплектованы ведущими отраслевыми экспертами, приветствовали СМИ. В ходе мероприятий компания воспользовалась возможностью обсудить ключевые партнерские отношения и представить первую линейку смартфонов.

«Мы рады иметь возможность поздороваться на румынском и чешском языках! И официально представить компанию, а также наши первые смартфоны для потребителей Румынии и Чехии. Мы передаем наш первый привет здесь в очень сложное время для людей и предприятий во всем мире. Однако наши планы и стремления к расширению бизнеса в Европе остались неизменными. Это соответствует философии нашей компании - поступать правильно и делать это правильно», - подчеркнул Денни Денг, вице-президент, президент европейского бизнеса vivo. «Мы только начали свое европейское путешествие в октябре прошлого года и получили отличные отзывы и положительные эмоции как от деловых партнеров, так и от потребителей. С момента нашего первого выхода на международные рынки в 2014 году мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные услуги. Так как мы всегда помним о них и являемся брендом, который любят миллионы людей во всем мире, мы уверены, что скоро начнем находить новых друзей в Румынии и Чехии», - добавил он.



После шести успешных выходов на европейские рынки в 2020 году, vivo удвоит свое присутствие в Европе и станет доступным брендом более чем на 12 рынках в течение 2021 года. Помимо Румынии и Чехии, vivo также планирует расширить свою деятельность в Австрии и Сербии уже в первой половине этого года.



«Двигаясь вперед, мы более чем рады поделиться страстью к футболу с нашими друзьями по всему миру, что является для нас еще большим поводом с нетерпением ожидать партнерства с УЕФА в предстоящем Чемпионате ЕВРО-2020, а также ЕВРО-2024. И УЕФА и мы разделяем страсть к совершенству и предоставлению уникальных и запоминающихся новых впечатлений для реализации наших планов. Наш статус - Глобальный смартфон УЕФА ЕВРО-2020», - сказал Денг.

Начиная с этого года, пользователи также увидят новые смартфоны vivo в рамках стратегического сотрудничества с компанией ZEISS, с которой vivo будет совместно разрабатывать системы визуализации для будущих смартфонов премиум-класса. Это позволит потребителям получить новый опыт фотографии и запечатлеть детали на еще более высоком уровне.