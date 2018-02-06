Новый смартфон Vivo может получить откидную фронтальную камеру

6 февраля 2018, 16:20

СМИ пишут о подготовке компанией Vivo ее нового смартфона с безрамочным дизайном.



Грядущая новинка должна получить дисплей, занимающий до 95% все передней панели.

Таким образом, данный формат грядущей новинки не позволяет производителю поместить на фронтальную часть корпуса еще и соответствующую камеру. По мнению части операторов рынка, ее может не быть вообще. Однако другие эксперты склонны считать, что Vivo в этой своей новинке реализует откидную фронтальную камеру, по такому же типу как это сделано у Huawei Honor 7i.Кроме того, данный аппарат будет с дисплейным сканером отпечатков пальцев.Другие особенности «трубки» пока не называются.Точная дата анонса аппарата также не известна.